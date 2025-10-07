EssilorLuxottica continua a muoversi con decisione verso un futuro in cui tecnologia e eyewear si fondono sempre di più, il gruppo italo-francese noto per marchi iconici come Ray-Ban e Oakley ha infatti portato la propria partecipazione in Nikon al 10,6%, rafforzando una collaborazione che affonda le radici nei primi anni 2000 ma che oggi assume contorni ben più strategici, soprattutto in chiave tecnologica.

EssilorLuxottica spinge sul futuro degli occhiali smart

La notizia ha avuto un impatto immediato anche sui mercati, le azioni di Nikon hanno registrato un rialzo fino al 5,7% alla borsa di Tokyo, segno che gli investitori hanno accolto positivamente l’operazione; l’incremento della quota, dal 9% al 10,6%, non rappresenta soltanto un rafforzamento finanziario, ma anche la conferma di un interesse crescente da parte di EssilorLuxottica verso il mondo delle ottiche di precisione e, più in generale, verso le tecnologie chiave alla base dei dispositivi del futuro.

Secondo alcune indiscrezioni, il gruppo avrebbe persino discusso con il governo giapponese la possibilità di salire fino al 20%, una prospettiva che renderebbe ancora più stretto il legame strategico con Nikon.

Nikon non è solo sinonimo di fotografia, l’azienda giapponese è anche un attore di rilievo nel campo della litografia per semiconduttori, una tecnologia cruciale per la produzione dei chip utilizzati da colossi come Intel e TSMC; pur rimanendo un passo indietro rispetto ad ASML, leader mondiale nelle macchine EUV, Nikon mantiene un ruolo fondamentale nel segmento dei chip legacy, utilizzati in dispositivi e sensori dove l’efficienza produttiva è ancora più importante della miniaturizzazione estrema.

È proprio in questo contesto che si inserisce la strategia di EssilorLuxottica, un’alleanza industriale con Nikon potrebbe infatti favorire la convergenza tra visione umana e visione artificiale, un tema sempre più centrale per i futuri dispositivi smart e indossabili.

Del resto, il gruppo italo-francese sta già raccogliendo i frutti dei propri investimenti nell’innovazione, i Ray-Ban Meta hanno visto triplicare le vendite nella prima metà del 2025, confermando l’interesse crescente per un prodotto che coniuga stile e tecnologia; parallelamente, la nuova linea Nuance Audio punta a integrare assistenza uditiva e correzione visiva in un unico dispositivo.

In questo scenario, Nikon si configura come partner chiave non solo per l’approvvigionamento di lenti di qualità, in particolare monofocali, progressive e per il controllo della miopia, ma anche come alleato strategico nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni ottiche da applicare ai futuri dispositivi intelligenti.

Il tempismo di questa mossa non è casuale, Nikon sta attraversando una fase complessa, con previsioni di bilancio riviste al ribasso durante l’estate a causa del rallentamento delle divisioni imaging e medicale; per EssilorLuxottica tuttavia, questo rappresenta un momento ideale per consolidare la propria posizione e gettare le basi di un futuro in cui gli occhiali non saranno più semplici strumenti per vedere meglio, ma interfacce intelligenti capaci di ampliare la percezione visiva grazie all’integrazione con fotocamere, sensori e sistemi di intelligenza artificiale.