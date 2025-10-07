La Festa delle Offerte Prime di Amazon sta regalando una grande quantità di sconti sulla tecnologia (e non solo): tra i ben forniti scaffali virtuali del sito troviamo anche Dreame X50 Ultra Complete, robot aspirapolvere e lavapavimenti completo di una ricca fornitura di componenti di ricambio nella confezione. Vediamo come approfittare di uno sconto di 500 euro rispetto al prezzo di listino consigliato.

Dreame X50 Ultra Complete in super offerta su Amazon: 500 euro di sconto

La Festa delle Offerte Prime di Amazon è attiva da oggi, 7 ottobre, fino alle 23:59 di domani, 8 ottobre 2025. Anche in questa nuova edizione, l’evento mette a disposizione una miriade di offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo questo link).

Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo e, ancora una volta, alle scorte) e che toccano una quantità limitata di pezzi. Tra le prime troviamo una grande quantità di prodotti per la pulizia della casa, e tra questi spicca Dreame X50 Ultra Complete, uno dei modelli di punta della casa cinese.

In questa configurazione “Complete”, il robot include in confezione diversi componenti di ricambio, tra panni per i mop rotanti, filtri dell’aria, sacchetti per la polvere, detergente liquido, spazzole laterali e spazzole principali. X50 Ultra offre una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, la capacità di superare dislivelli e impedimenti alti fino a 6 cm, e può contare sull’intelligenza artificiale e su un sistema che gli permette di individuare ed evitare gli ostacoli. VersaLift è la soluzione sviluppata dal produttore per permettere al robot di passare anche sotto ai mobili più bassi: il sensore DToF può infatti rientrare nel corpo, riducendo l’altezza complessiva a 8,9 centimetri, così da permettere al robot Dreame di infilarsi sotto a divani, letti e armadi.

Inoltre, mette a disposizione una doppia spazzola centrale con sistema HyperStream, che impedisce la formazione di grovigli di peli e capelli, la tecnologia ProLeap, che solleva l’aspirapolvere e permette di superare le soglie, e AceClean DryBoard, un vassoio per il lavaggio dei mop che si pulisce automaticamente. Per ulteriori dettagli potete anche consultare la nostra recensione completa.

Dreame X50 Ultra Complete ha un prezzo consigliato di 1499 euro, ma durante questa Festa delle Offerte Prime di Amazon potete acquistarlo a 999 euro, con uno sconto di 500 euro. La proposta è valida sia sulla versione bianca sia su quella nera, quindi potete scegliere quella che più vi piace.