Da tempo si susseguono le indiscrezioni relative ad un nuovo ed attesissimo dispositivo di intelligenza artificiale realizzato in collaborazione da OpenAI e Jony Ive, uno dei più iconici dirigenti Apple degli ultimi anni.

Stando a quanto viene riportato da The Financial Times, tuttavia, questa partnership sta ancora affrontando alcuni problemi tecnici, a causa dei quali la data di uscita del dispositivo, prevista per la fine del prossimo anno, potrebbe essere posticipata.

C’è ancora da lavorare per OpenAI e Jony Ive

Secondo le fonti di The Financial Times, uno dei principali problemi da risolvere sarebbe relativo alla voce e ai modi di fare dell’assistente IA, che nei progetti di OpenAI e Jony Ive dovrebbe essere una sorta di “amico che è un computer” mentre al momento pare che il risultato a cui la partnership è giunta sia invece più vicino a quello di “una strana fidanzata IA”.

Un altro aspetto su cui ancora si sta studiando è quello relativo ai potenziali problemi legati alla privacy di un dispositivo che, secondo il progetto dei produttori, deve essere sempre in ascolto.

Ed ancora, un altro problema da affrontare riguarda i costi di produzione (e, conseguentemente, di vendita) di un device che avrà bisogno di una notevole potenza di calcolo per offrire agli utenti tutte le funzionalità IA desiderate da OpenAI e Jony Ive.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche principali di questo device, che secondo alcune indiscrezioni il CEO di OpenAI, Sam Altman, avrebbe definito tascabile, sensibile all’ambiente circostante e privo di display.

Nel corso dei prossimi mesi ne sapremo certamente di più, basta avere un po’ di pazienza.

