Onyx continua a espandere la propria gamma di e-reader con un nuovo modello compatto e decisamente interessante, si chiama Boox P6 Pro e sarà disponibile dal 9 ottobre in due varianti: una con display E Ink in bianco e nero e un’altra con pannello a colori, entrambe pensate per offrire un’esperienza di lettura e scrittura più completa, anche in mobilità.

In arrivo i nuovi e-reader Onyx Boox P6 Pro

Il Boox P6 Pro eredita il design del precedente Boox Palma 2, ma introduce diverse novità strutturali e funzionali, il telaio compatto presenta cornici pronunciate e una fotocamera posteriore da 16 MP, utile per la scansione di documenti o la cattura rapida di appunti. I pulsanti fisici cambiano posizione (il bilanciere del volume si sposta sul lato sinistro), mentre la versione a colori guadagna specifiche più generose, come 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e supporto per lo stilo, ideale per prendere appunti o disegnare.

Entrambe le versioni inoltre, integrano un alloggiamento ibrido per SIM fisica e MicroSD, caratteristica piuttosto rara in un e-reader di queste dimensioni; questo permette non solo di ampliare la memoria, ma anche di sfruttare la connettività 5G per navigare o sincronizzare contenuti anche lontano dal Wi-Fi, una differenza sostanziale rispetto ai modelli presentati all’IFA 2025 che si fermavano al 4G.

L’aggiunta dello slot SIM apre nuovi scenari d’uso, il Boox P6 Pro potrà essere utilizzato per leggere, annotare o accedere ai propri documenti cloud in qualsiasi momento, senza dipendere da una rete locale; sebbene Boox non abbia confermato la possibilità di effettuare chiamate, tutto lascia pensare che la SIM sia pensata principalmente per la connettività dati.

La versione a colori utilizza la tecnologia E Ink Kaleido, che consente di visualizzare copertine, fumetti o documenti grafici con maggiore vividezza, mantenendo comunque i consumi estremamente ridotti tipici degli e-reader.

Il lancio ufficiale in Cina è previsto per il 9 ottobre, ma Onyx non ha ancora fornito dettagli su una possibile distribuzione globale; in ogni caso è lecito aspettarsi un prezzo più accessibile rispetto ad altri dispositivi simili, posizionando così il Boox P6 Pro come una soluzione versatile e compatta per chi cerca un dispositivo ibrido tra lettore e blocco note digitale.

Onyx sembra intenzionata a rafforzare la propria presenza nel segmento degli e-reader smart con prodotti sempre più completi e connessi, non ci resta che attendere qualche giorno per conoscere disponibilità e prezzi ufficiali.