Onyx continua a espandere la propria gamma di e-reader con un nuovo modello compatto e decisamente interessante, si chiama Boox P6 Pro e sarà disponibile dal 9 ottobre in due varianti: una con display E Ink in bianco e nero e un’altra con pannello a colori, entrambe pensate per offrire un’esperienza di lettura e scrittura più completa, anche in mobilità.

In arrivo i nuovi e-reader Onyx Boox P6 Pro

Il Boox P6 Pro eredita il design del precedente Boox Palma 2, ma introduce diverse novità strutturali e funzionali, il telaio compatto presenta cornici pronunciate e una fotocamera posteriore da 16 MP, utile per la scansione di documenti o la cattura rapida di appunti. I pulsanti fisici cambiano posizione (il bilanciere del volume si sposta sul lato sinistro), mentre la versione a colori guadagna specifiche più generose, come 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e supporto per lo stilo, ideale per prendere appunti o disegnare.

Entrambe le versioni inoltre, integrano un alloggiamento ibrido per SIM fisica e MicroSD, caratteristica piuttosto rara in un e-reader di queste dimensioni; questo permette non solo di ampliare la memoria, ma anche di sfruttare la connettività 5G per navigare o sincronizzare contenuti anche lontano dal Wi-Fi, una differenza sostanziale rispetto ai modelli presentati all’IFA 2025 che si fermavano al 4G.

Onyx annuncia il nuovo e-reader Boox P6 Pro, disponibile a colori e in bianco e nero 5
Onyx annuncia il nuovo e-reader Boox P6 Pro, disponibile a colori e in bianco e nero 6
Onyx annuncia il nuovo e-reader Boox P6 Pro, disponibile a colori e in bianco e nero 7
Onyx annuncia il nuovo e-reader Boox P6 Pro, disponibile a colori e in bianco e nero 8
Onyx annuncia il nuovo e-reader Boox P6 Pro, disponibile a colori e in bianco e nero 9
Onyx annuncia il nuovo e-reader Boox P6 Pro, disponibile a colori e in bianco e nero 10

L’aggiunta dello slot SIM apre nuovi scenari d’uso, il Boox P6 Pro potrà essere utilizzato per leggere, annotare o accedere ai propri documenti cloud in qualsiasi momento, senza dipendere da una rete locale; sebbene Boox non abbia confermato la possibilità di effettuare chiamate, tutto lascia pensare che la SIM sia pensata principalmente per la connettività dati.

La versione a colori utilizza la tecnologia E Ink Kaleido, che consente di visualizzare copertine, fumetti o documenti grafici con maggiore vividezza, mantenendo comunque i consumi estremamente ridotti tipici degli e-reader.

Il lancio ufficiale in Cina è previsto per il 9 ottobre, ma Onyx non ha ancora fornito dettagli su una possibile distribuzione globale; in ogni caso è lecito aspettarsi un prezzo più accessibile rispetto ad altri dispositivi simili, posizionando così il Boox P6 Pro come una soluzione versatile e compatta per chi cerca un dispositivo ibrido tra lettore e blocco note digitale.

Onyx sembra intenzionata a rafforzare la propria presenza nel segmento degli e-reader smart con prodotti sempre più completi e connessi, non ci resta che attendere qualche giorno per conoscere disponibilità e prezzi ufficiali.

