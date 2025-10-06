Mentre mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale del prossimo iPad Pro dotato al suo interno di chip proprietario M5, continuano a susseguirsi indiscrezioni e leak in merito alle sue specifiche tecniche e alle nuove funzionalità introdotte. In particolare, un rumor emerso in Rete nelle ultime ore suggerirebbe la presenza di due fotocamere frontali, specifica che non sarebbe però ancora confermata da un recente unboxing: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPad Pro M5: due sensori per la fotocamera frontale?

Un recente report avrebbe indicato l’introduzione di due fotocamere frontali per il nuovo iPad Pro M5, andando così “controcorrente” rispetto all’unboxing pubblicato su YouTube qualche giorno fa dall’utente Wylsacom, che nel confronto del nuovo modello col precedente iPad Pro M4 non evidenziava questa particolare (e inedita) specifica.

Entrando nel merito del dettaglio, la presenza di due fotocamere frontali consentirebbe di acquisire fotografie sia in modalità verticale che in orizzontale. Nei mesi passati anche il giornalista Mark Gurman di Bloomberg aveva previsto l’introduzione di una seconda lente per il nuovo modello di iPad Pro, ma come ben sappiamo Apple tende spesso a eliminare o sostituire determinate funzionalità nel corso dello sviluppo di nuovi dispositivi hardware.

L’ipotesi più probabile in questo caso risiederebbe nella tendenza, da parte degli utenti, di utilizzare con maggior frequenza iPad Pro nella sua modalità orizzontale per la navigazione o per la produttività, rendendo di fatto inutile (o quasi) il suo utilizzo in verticale.

La novità più lampante sarà dunque rappresentata dall’introduzione del nuovo chip proprietario M5, abbinato verosimilmente a 12 GB di RAM per dare pieno supporto alle nuove funzionalità di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale proprietaria della compagnia.

Come sempre vi ricordiamo infine che si tratta di un semplice rumor da prendere con le doverose pinze e con la giusta cautela, nell’attesa di una conferma (o eventuale smentita che dir si voglia) ufficiale da parte della compagnia di Cupertino. Attendiamo quindi ulteriori delucidazioni a tal proposito direttamente da Apple, che potrebbero arrivare nei prossimi mesi, ipotizzando un debutto sul mercato di iPad Pro M5 entro la fine del 2025.