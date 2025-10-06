Negli ultimi tempi si è parlato parecchio dei progetti di Apple per quanto riguarda la successione del suo attuale CEO, Tim Cook ma pare che il colosso di Cupertino a breve si troverà a dover prendere anche altre decisioni relative alla sua dirigenza.

L’attuale compagine dirigenziale della popolare azienda statunitense, infatti, presenta diversi componenti oramai vicini all’età pensionabile e ciò potrebbe significare che a breve Apple potrebbe optare per cambiamenti anche significativi.

Apple potrebbe rivoluzionare la dirigenza

Basta un rapido sguardo alla pagina del sito Web di Apple dedicata alla sua attuale leadership (la trovate seguendo questo link) per scoprire che oltre a Tim Cook, che con i suoi 64 anni è il più vicino all’età della pensione, buona parte dei dirigenti ha già raggiunto la soglia dei 60 anni.

Ci riferiamo, in particolare, a Katherine Adams (Senior Vice President and General Counsel, 61 anni), Eddy Cue (Senior Vice President Services, 60 anni), John Giannandrea (Senior Vice President Machine Learning and AI Strategy, 60 anni), Greg Joswiak (Senior Vice President Worldwide Marketing, 61 anni), Johny Srouji (Senior Vice President Hardware Technologies, 61 anni) e Jeff Williams (Senior Vice President Design, Watch, and Health, 62 anni).

A questi bisogna aggiungere anche Sabih Khan (Chief Operating Officer) e Deirdre O’Brien (Senior Vice President Retail + People), che hanno già compiuto 59 anni.

Inoltre, tutti questi dirigenti ricoprono ruoli di leadership da anni, se non decenni e sono in tanti a ritenere che la gamma dei dispositivi Apple non è poi così diversa da quella di dieci anni fa.

In pratica, probabilmente il colosso di Cupertino avrebbe bisogno di una ventata di novità e tanti fan dell’azienda sperano che Apple possa sfruttare l’occasione per puntare su una leadership un po’ più audace, soprattutto se si tiene conto di quanto le concorrenti si impegnino ad alzare sempre più l’asticella dell’innovazione dei rispettivi prodotti.

Il primo passo di un eventuale cambiamento, ad ogni modo, sarà rappresentato dalla scelta del successore di Tim Cook. Si preferirà la continuità o un cambio di passo?