Garmin ha annunciato ufficialmente il nuovo eTrex Touch, un navigatore GPS portatile pensato per chi ama vivere esperienze outdoor senza compromessi, che si tratti di escursioni, trekking, campeggio o semplicemente di avventure a contatto con la natura. Come sempre l’azienda statunitense punta a unire robustezza, affidabilità e semplicità d’uso, con un dispositivo che si propone come compagno ideale in tutte le condizioni.

Garmin eTrex Touch è un nuovo compagno di viaggio compatto ma completo

Il nuovo eTrex Touch si distingue innanzitutto per il design sottile e leggero, con un display touchscreen a colori da 3 pollici ad alta risoluzione, pensato per essere utilizzato facilmente anche in movimento: scorrere, ingrandire o ridurre la visuale delle mappe è immediato e intuitivo. L’idea è quella di offrire un’esperienza d’uso simile a quella di uno smartphone, ma con la solidità e la precisione tipiche dei prodotti Garmin.

A bordo troviamo le mappe TapoActive già precaricate, che includono strade, sentieri, contorni topografici e punti di interesse, un pacchetto completo che permette di orientarsi anche in zone lontane dalla città; per chi cerca ancora di più è possibile aggiungere un abbonamento Outdoor Maps+, che sblocca contenuti cartografici premium come immagini satellitari ad alta risoluzione, curve di livello dettagliate, confini territoriali e aree faunistiche.

Uno degli aspetti più interessanti è senza dubbio la durata della batteria, che arriva fino a 130 ore in utilizzo standard e può estendersi a ben 650 ore in modalità Expedition; in pratica significa che gli utenti possono affrontare escursioni di più giorni senza preoccuparsi della ricarica, e quando necessario basta utilizzare il cavo incluso.

Non manca la resistenza alle intemperie, Garmin eTrex Touch è certificato IP67 contro polvere e acqua, oltre a essere conforme agli standard militari MIL-STD-810 per quanto riguarda urti e condizioni ambientali difficili. In altre parole, eTrex Touch è progettato per resistere a situazioni che metterebbero in crisi dispositivi tradizionali.

Sul fronte tecnico Garmin ha integrato il supporto GPS multibanda, che garantisce una localizzazione molto più precisa, utile soprattutto in aree con segnale complesso come canyon, foreste fitte o zone montuose; a questo si aggiunge la compatibilità con l’app per smartphone Garmin Explore, che permette di pianificare viaggi, gestire waypoint e percorsi, o monitorare le salite in arrivo lungo il tragitto.

Come sempre, Garmin dimostra di voler spingere l’esperienza outdoor a un livello superiore, lasciando agli amanti della natura solo il compito di scegliere la prossima destinazione.

Il nuovo Garmin eTrex Touch è già disponibile per l’acquisto al prezzo di 449,99 euro sul sito ufficiale del brand, un prodotto che si inserisce in una fascia premium ma che si rivolge a un pubblico ben preciso, chi cerca un navigatore portatile affidabile, con mappe dettagliate e funzioni avanzate, pronto ad accompagnare ogni tipo di avventura outdoor.

