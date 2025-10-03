Il mercato dei controller da gaming è sempre più competitivo e non riguarda più soltanto le console. I videogiocatori su PC ora cercano dispositivi versatili e capaci di offrire un’esperienza paragonabile a quella dei pad premium più celebri.

In questo scenario si inserisce Thrustmaster Eswap X2 H.E, un controller che punta su due aspetti chiave: la modularità e l’adozione di joystick con tecnologia Hall Effect, pensata per ridurre al minimo il problema del drift.

Thrustmaster Eswap X2 H.E con pulsanti meccanici e sistema modulare

La linea Eswap di Thrustmaster non è nuova al concetto di modularità, ma l’X2 H.E introduce alcune novità interessanti.

Il gamepad viene fornito con due moduli dedicati agli stick analogici e con un d-pad intercambiabile. Stando a quanto riferito dall’azienda, la scelta più apprezzata dai giocatori è quella che consente di modificare il layout: si può optare per una disposizione simmetrica, simile a quella del DualSense di PlayStation 5, oppure per un layout asimmetrico, più vicino alla tradizione Xbox.

Non solo stick e d-pad: Thrustmaster ha previsto anche impugnature e grilletti sostituibili, così da permettere una personalizzazione sia estetica sia funzionale.

Hall Effect contro lo stick drift

Il vero punto di forza dell’Eswap X2 H.E è la presenza degli Hall Effect joysticks, sensori che utilizzano campi magnetici al posto dei tradizionali potenziometri.

Questa soluzione, infatti, elimina quasi del tutto il rischio di stick drift, ossia quel fenomeno per cui lo stick registra input involontari anche quando non viene toccato.

Si tratta di un difetto che negli anni ha colpito pad blasonati come il DualSense e i controller Xbox, causando frustrazione e costose riparazioni.

Thrustmaster punta a distinguersi offrendo una soluzione “a prova di tempo”: precisione elevata e resistenza all’usura, caratteristiche particolarmente apprezzate dai gamer competitivi.

Anche i pulsanti principali dell’Eswap X2 H.E sono stati ripensati.

Secondo il produttore, si tratta di tasti meccanici con una corsa ridotta a soli 0,3 millimetri. In parole povere, il comando viene registrato quasi istantaneamente, riducendo la latenza e aumentando la reattività nei giochi più frenetici, dagli sparatutto agli eSport.

Sul retro trovano posto quattro pulsanti aggiuntivi, una scelta ormai standard nei controller di fascia medio-alta.

Questi tasti supplementari possono essere programmati e tornano utili in contesti competitivi, dove avere scorciatoie immediate può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Compatibilità e limitazioni

Il Thrustmaster Eswap X2 H.E è ufficialmente compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One e PC Windows.

Tuttavia, c’è un dettaglio che potrebbe far storcere il naso a qualcuno: il controller funziona solo con collegamento cablato.

In un’epoca in cui i pad wireless sono ormai lo standard, l’assenza di connettività senza fili potrebbe rappresentare un limite, soprattutto considerando che il prezzo supera i 150 euro.

Va detto però che la scelta del cavo garantisce una connessione più stabile e a bassa latenza, preferita da molti giocatori competitivi.

Per un target che mette la precisione al primo posto, questa caratteristica potrebbe non essere percepita come un difetto.

Prezzo e posizionamento sul mercato

Con un costo ben oltre i 150 euro, l’Eswap X2 H.E si colloca in una fascia premium, in diretta concorrenza con modelli come Xbox Elite Controller Series 2 e Scuf Instinct Pro.

La differenza è che Thrustmaster non punta solo sulla qualità costruttiva e sulle funzioni extra, ma soprattutto sulla promessa di maggiore longevità degli stick e sulla modularità.

Questa combinazione rende il nuovo pad appetibile per chi cerca un investimento a lungo termine, anche se resta da capire come il mercato reagirà all’assenza della connettività wireless, considerata ormai quasi imprescindibile nel segmento alto.

Un aspetto spesso sottovalutato è che la modularità non riguarda soltanto l’estetica, ma anche la manutenzione a lungo termine. Avere stick e d-pad sostituibili consente di evitare l’acquisto di un nuovo controller quando un singolo componente si usura o si danneggia. In questo senso, l’Eswap X2 H.E abbraccia un approccio quasi sostenibile, allungando il ciclo di vita del prodotto e riducendo gli sprechi.

Il Thrustmaster Eswap X2 H.E rappresenta un’evoluzione interessante nella gamma di controller modulari, con scelte coraggiose e mirate a una fascia di pubblico ben precisa.