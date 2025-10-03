Trovare un sistema microfonico wireless che unisca una registrazione a 32-bit float e una cancellazione del rumore di livello professionale senza superare la soglia dei 200€ è un’impresa ardua. Il sistema DJI Mic 2 infrange questa barriera, presentandosi oggi con un’offerta senza precedenti su Amazon che lo porta al suo minimo storico assoluto. Per chiunque si occupi di creazione di contenuti, dalle interviste ai vlog, questa è un’opportunità da cogliere al volo. La qualità audio è un elemento che può elevare drasticamente il valore di una produzione video, e questo kit offre strumenti professionali a un prezzo da prodotto di fascia media. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono il DJI Mic 2 un best-buy assoluto con questo sconto.

DJI Mic 2: audio professionale a 32-bit e cancellazione intelligente

DJI Mic 2 non è un semplice microfono wireless, ma un ecosistema di registrazione completo e compatto. Il cuore del sistema è la sua capacità di registrazione interna in float a 32-bit. Questa tecnologia, solitamente riservata a dispositivi di fascia alta, permette di catturare un range dinamico estremamente ampio, eliminando virtualmente il rischio di distorsione audio (clipping) e offrendo una flessibilità enorme in fase di post-produzione. Anche se il volume della sorgente sonora cambia improvvisamente, la traccia registrata rimarrà pulita e recuperabile.

Un altro punto di forza è l’eliminazione intelligente del rumore. Con un solo tocco, il sistema è in grado di ridurre efficacemente i rumori ambientali, come il vento o il traffico cittadino, garantendo che la voce del soggetto rimanga sempre chiara e in primo piano. Questo lo rende ideale per registrazioni in esterna o in ambienti non controllati. La portata del segnale wireless arriva fino a 250 metri in linea d’aria, offrendo una libertà di movimento eccezionale durante le riprese.

Ogni trasmettitore è dotato di 8 GB di memoria interna, sufficienti per registrare fino a 14 ore di audio a 24-bit o 11 ore a 32-bit. Questa funzione agisce come un backup di sicurezza: anche in caso di perdita del segnale wireless, la registrazione audio sarà al sicuro direttamente sul trasmettitore. Il tutto è racchiuso in una elegante custodia di ricarica in metallo, che non solo protegge i componenti ma li ricarica, garantendo un’autonomia totale fino a 18 ore. Le specifiche principali includono:

Registrazione: Audio in formato float a 32-bit.

Audio in formato float a 32-bit. Cancellazione Rumore: Tecnologia di riduzione intelligente del rumore ambientale.

Tecnologia di riduzione intelligente del rumore ambientale. Portata: Trasmissione wireless stabile fino a 250 metri.

Trasmissione wireless stabile fino a 250 metri. Storage Interno: 8 GB per ogni trasmettitore.

8 GB per ogni trasmettitore. Compatibilità: Ampia, con adattatori per dispositivi USB-C, Lightning e fotocamere (jack da 3.5 mm).

Ampia, con adattatori per dispositivi USB-C, Lightning e fotocamere (jack da 3.5 mm). Autonomia: Fino a 6 ore per trasmettitore/ricevitore, estesa a 18 ore con la custodia.

L’offerta al minimo storico su Amazon

L’occasione per dotarsi di questo strumento professionale è ora più conveniente che mai. Il kit DJI Mic 2, che include due trasmettitori (TX), un ricevitore (RX) e la custodia di ricarica, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Il prezzo precedente di questo set era di 249€, una cifra già competitiva per le funzionalità offerte.

Grazie alla promozione in corso, il prezzo scende a soli 157,99€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 91€, corrispondente a uno sconto di quasi il 37% sul prezzo originale. Questa offerta rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, rendendolo un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi un upgrade significativo per il proprio comparto audio. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo la massima affidabilità e velocità nella consegna. Data l’entità dello sconto, è probabile che le scorte siano limitate, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile.

