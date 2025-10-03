A fine 2024 Google ha presentato Willow, un rivoluzionario chip quantistico con cui il colosso di Mountain View punta ad aprire la strada verso applicazioni commercialmente rilevanti realizzate sfruttando processori e algoritmi quantistici.

Nella giornata di ieri, Big G ha annunciato che il team di Atlantic Quantum si sia unito a quello di Google Quantum AI per accelerare ulteriormente il processo di realizzazione di un computer quantistico di grandi dimensioni.

Il team di Atlantic Quantum entra a far parte di Google Quantum AI

Sono passati 13 anni dalla fondazione di Google Quantum AI, azienda che non ha mai smesso di perseguire la propria missione: sviluppare l’informatica quantistica fino a renderla utile nel mondo reale per risolvere problemi altrimenti irrisolvibili.

Nonostante i costanti progressi sulla tabella di marcia, resi più facili da rispettare grazie all’introduzione del rivoluzionario chip quantistico Willow a fine 2024, Big G ha cercato di trovare un modo per alzare ulteriormente l’asticella. In tal senso si piazza l’annuncio di ieri: il team di Atlantic Quantum si unisce a Google.

Atlantic Quantum è una startup fondata dal MIT che sviluppa hardware utile per il calcolo quantistico altamente integrato. Per il colosso di Mountain View era appetibile lo stack di chip modulari della startup, soluzione che combina qubit ed elettronica di controllo all’interno dello “stadio freddo” (ovvero il cold stage del computer quantistico, quello che raggiunge temperature prossime allo zero assoluto per far funzionare a dovere i qubit superconduttori).

Con questa aggiunta, Google Quantum AI potrà fare progressi ancor più velocemente e raggiungere prima l’obiettivo finale: la realizzazione di un computer quantistico di grandi dimensioni con correzione degli errori e applicazioni nel mondo reale. Per maggiori informazioni potete consultare il portale dedicato.

Siamo lieti che Atlantic Quantum si unisca a noi, mentre Google continua a investire nel futuro del calcolo quantistico e a offrirne i benefici alla società.

Non è chiaro se il team di Atlantic Quantum sia stato acquisito dal colosso di Mountain View, se si tratti di una semplice partnership di sviluppo, assunzione di personale o acquisto di asset. Insomma, non è chiaro quale sia l’accordo tra le due realtà.