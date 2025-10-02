Le nuovissime cuffie Sony WH-1000XM6, top indiscusse della cancellazione del rumore, sono protagoniste di un’offerta davvero imperdibile. Grazie a un codice coupon esclusivo, il prezzo di listino di 449 € crolla a soli 337,16 €, per un risparmio netto di oltre 111 € e uno sconto effettivo del 25%. Si tratta di un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per mettere le mani sul modello di punta di Sony, appena arrivato sul mercato e già considerato il nuovo punto di riferimento del settore. Se stavate aspettando il momento giusto per un upgrade, quel momento è decisamente arrivato.

Perché sono le cuffie migliori sul mercato

Le cuffie Sony WH-1000XM6 non sono un semplice aggiornamento, ma un’evoluzione che perfeziona una formula già vincente. Il cuore pulsante di queste cuffie è il nuovo e avanzato processore HD Noise Cancelling QN3, supportato da un array di ben 12 microfoni che analizzano e cancellano il rumore ambientale con una precisione chirurgica. Che siate in aereo, in treno o in un ufficio affollato, il risultato è un silenzio quasi assoluto, che vi permetterà di immergervi completamente nella vostra musica o nei vostri podcast.

La qualità audio è, come da tradizione Sony, superlativa. I driver dinamici da 30 mm offrono una risposta in frequenza incredibilmente ampia (4Hz – 40kHz), che si traduce in un’esperienza sonora ricca, dettagliata e bilanciata, con bassi profondi e alti cristallini. Il supporto al codec LDAC garantisce inoltre lo streaming di audio ad alta risoluzione via Bluetooth, per una resa wireless senza compromessi.

L’autonomia è un altro punto di forza: fino a 30 ore di riproduzione con ANC attivo, più che sufficienti per affrontare qualsiasi viaggio. E se la fretta chiama, la funzione di ricarica rapida vi regalerà diverse ore di ascolto con pochi minuti di carica. Tutto questo è racchiuso in un design chiuso ed ergonomico, con un peso di soli 254 grammi, che garantisce un comfort eccezionale anche durante le sessioni di ascolto più prolungate.

Dettagli dell’offerta e come approfittarne

Questa offerta esclusiva su AliExpress rende un prodotto di fascia premium accessibile come mai prima d’ora. Riepiloghiamo i passaggi per ottenere questo prezzo incredibile:

Prezzo di listino: 449 €

449 € Prezzo finale con coupon: 337,16 €

Risparmio totale: Oltre 111 € (25% di sconto)

Per usufruire dello sconto, il procedimento è molto semplice:

Vai alla pagina del prodotto tramite il link qui sotto. Aggiungi le cuffie al carrello. In fase di checkout, inserisci uno dei seguenti codici sconto nell’apposito campo: TTANDROID35 oppure ITCD35 . Il prezzo si aggiornerà automaticamente a 337,16 €.

Il nostro consiglio è di non aspettare: i codici coupon come questo hanno un numero di utilizzi limitato e tendono a esaurirsi molto rapidamente. Assicuratevi le vostre Sony WH-1000XM6 al minimo storico prima che sia troppo tardi.

➡️ Acquista le Sony WH-1000XM6 a 337,16 € su AliExpress

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram PrezziTech per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia in tempo reale: https://t.me/prezzitech e al canale ErroriBomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi categoria di prodotto: https://t.me/erroribomba.