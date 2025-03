Negli ultimi anni, Microsoft ha investito significativamente nell’ottimizzazione delle proprie applicazioni, cercando di migliorare non solo le funzionalità ma anche le prestazioni generali; l’ultima novità riguarda proprio la suite Office, con un aggiornamento che promette tempi di avvio più rapidi, partendo da Word e in futuro estendendosi ad altre applicazioni.

Microsoft promette un avvio più veloce per le app Office

Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità denominata “Startup Boost”, che permetterà un’apertura più rapida delle applicazioni Office. Il primo programma a beneficiare di questa ottimizzazione sarà Word, a partire da maggio: la funzione utilizzerà un’attività pianificata che si avvierà silenziosamente all’accensione del PC, mantenendo l’applicazione in uno stato di pausa fino a quando l’utente non la aprirà, riducendo così sensibilmente il tempo di caricamento.

L’aggiornamento sarà inizialmente disponibile solo su PC con almeno 8 GB di RAM e 5 GB di spazio disponibile su disco, inoltre la funzione sarà disabilitata automaticamente quando il dispositivo è in modalità Risparmio energetico, per evitare consumi non necessari.

L’azienda di Redmond ha spiegato che l’incremento di velocità è il frutto di un nuovo meccanismo di pre-caricamento:

Esecuzione in background -> Word verrà avviato in background quando il PC si accende, rimanendo in standby fino al momento del suo utilizzo.

Ottimizzazione delle risorse -> la funzione sarà attiva solo su dispositivi con caratteristiche hardware adeguate per garantire un’esperienza fluida.

Disattivazione manuale -> gli utenti potranno disabilitare Startup Boost direttamente dalle impostazioni dell’applicazione, se lo desiderano.

Microsoft prevede di introdurre questa funzione con un aggiornamento nel mese di maggio per Word, con il supporto per altre applicazioni della suite Office che arriverà in futuro.

Questo aggiornamento conferma la volontà di Microsoft di migliorare costantemente le prestazioni della propria suite di produttività, dopo aver introdotto nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale con Copilot, l’azienda ora si concentra su un aspetto altrettanto cruciale, la velocità e la reattività delle applicazioni.

Gli utenti dovranno dunque pazientare ancora un po’ per ricevere l’aggiornamento e per scoprire se il nuovo Startup Boost migliorerà realmente i tempi di apertura delle app, o se inciderà in maniera negativa sulle prestazioni generali del sistema.