Signature Slim Solar K980 è la nuova tastiera con alimentazione solare, design minimal e funzioni smart, eliminando cavi e ricariche per un’esperienza davvero senza pensieri. Logitech con la nuova Slim Solar punta su un’estetica sottile e ordinata, ideale per ambienti moderni, accostandosi a notebook, monitor e accessori contemporanei, con attenzione a ergonomia e comfort. La versione grafite incorpora il 70% di plastica riciclata certificata post-consumo e una batteria pensata per durare fino a dieci anni, in linea con la filosofia “Design for Sustainability” di Logitech. Dettagli che testimoniano la volontà dell’azienda di ridurre l’impatto ambientale senza sacrificare affidabilità e prestazioni.

Alimentazione solare senza pensieri

La rivoluzione di questa tastiera risiede nella tecnologia proprietaria Logi LightCharge, che combina una striscia fotovoltaica e una batteria dalla lunga durata per un utilizzo continuo e senza cavi. Signature Slim Solar resta carica anche dopo 4 mesi al buio, eliminando la necessità di ricariche frequenti e permettendo agli utenti, sia privati che aziendali, di concentrarsi solo sul lavoro che conta. Rispetto ai modelli precedenti, supera i limiti delle batterie tradizionali, segnalando un passo importante rispetto alle Signature Slim K950 e alle storiche K750 solari.

Esperienza d’uso e funzioni avanzate

La tastiera propone un layout esteso con tastierino numerico, digitazione in stile laptop tramite tasti a forbice per comfort e silenziosità, soluzione già apprezzata nei modelli Signature Slim K950 e MX Keys. Il supporto multi-dispositivo e multi-OS consente il collegamento simultaneo fino a tre device (PC, laptop, tablet o smartphone), passando da uno all’altro con facilità grazie a Easy-Switch.

Con l’app Logi Options+ e le Smart Actions, automatizzare attività e configurare i tasti funzione diventa intuitivo; il nuovo AI Launch Key permette accesso rapido a strumenti come Copilot, Gemini o ChatGPT, portando la produttività a un altro livello.

La variante Signature Slim Solar K980 for Business risponde alle necessità dei reparti IT: la batteria sempre carica e il ricevitore Logi Bolt USB-C assicurano connessioni stabili e sicure anche in uffici affollati. Tramite Logitech Sync, i responsabili IT monitorano centralmente stato e firmware dei dispositivi, mentre i dipendenti possono personalizzare 23 tasti funzione per adattare la tastiera alle esigenze lavorative.

Rispetto alle Signature Slim K950 recensite in passato, la K980 introduce la rivoluzione dell’alimentazione solare e una batteria non soggetta a sostituzione continua, confermando il trend Logitech verso ecologia, autonomia e funzioni avanzate. Mentre la K950 puntava su un layout esteso e silenziosità, la K980 amplia l’esperienza con l’integrazione di AI e gestione IT professionale. La nuova tastiera segna un salto rispetto alle storiche K750 e ai numerosi modelli wireless visti su TuttoTech e TuttoAndroid, dove l’attenzione era più su durata, comfort e design, ma non ancora sull’indipendenza energetica.

Specifiche tecniche essenziali

  • Tecnologia Logi LightCharge per alimentazione solare
  • Autonomia fino a 4 mesi senza luce dopo una carica piena
  • Layout completo, tastierino numerico e tasti in stile laptop
  • Compatibilità: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android
  • Easy-Switch per tre dispositivi, tasti funzione programmabili, AI Launch Key (solo versioni non Mac)
  • Supporto Logi Options+, Logi Tune, Logitech Sync e Logitech Flow
  • Batteria progettata per durare 10 anni, interruttore on/off

Prezzo e disponibilità

Logitech Signature Slim Solar+ sarà disponibile in Italia a partire da oggi, 24 settembre 2025, al prezzo di 109,99 euro per le versioni universali e di 119,99 euro per la variante Business, acquistabili su logitech.com e presso rivenditori autorizzati.

La nuova tastiera Logitech si impone come soluzione definitiva per chi cerca produttività senza dover pensare a ricariche o cavi, design premium e funzioni AI. Perfetta sia per la casa che per progetti business, segna una svolta nella categoria delle tastiere wireless, mantenendo continuità con la filosofia e gli standard qualitativi Logitech apprezzati nei modelli precedenti.