Le app non dovrebbero mai pesare sul vostro portafoglio: sono pensate per semplificare il lavoro, ridurre le preoccupazioni e lasciarvi più tempo ed energia da dedicare a ciò che amate davvero. Con Godeal24 tutto questo è possibile, e a un prezzo sorprendentemente accessibile.
Approfittate subito della Autumn Sale: le suite Microsoft Office sono vostre a soli 31,55€, con licenza a vita che comprende Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access.
E non finisce qui: acquistando più licenze, il prezzo scende ancora di più, fino ad arrivare a soli 26,05€ per chiave! Un’occasione imperdibile per chi desidera qualità senza compromessi e un risparmio concreto. Per chi utilizza Mac, invece, Office 2021 Home and Business è disponibile a soli 59,99€, garantendo l’uso illimitato delle app Microsoft a una frazione del prezzo originale.
Se state ancora usando versioni precedenti al 2021, questo è il momento giusto per un aggiornamento completo: vi assicurerete prestazioni superiori e la massima sicurezza. Che siate studenti, professionisti o piccole imprese, con Godeal24 avrete sempre le migliori soluzioni software al prezzo più conveniente.
Non lasciatevi sfuggire questa occasione: spendete meno, ottenete di più. E con i codici sconto, che trovate indicati in ogni box, potete risparmiare ulteriormente rispetto ai prezzi già competitivi, anche sulle licenze di Windows 11.
- MS Office 2021 Pro – 1 PC – 31,55€
- MS Office 2021 Pro – 2 chiavi – 59,90€ (29,95€/chiave)
- MS Office 2021 Pro – 3 chiavi – 81,95€ (27,32€/chiave)
- MS Office 2021 Pro – 5 chiavi – 130,25€ (26,05€/chiave)
- MS Office 2019 Pro – 1 PC – 25,05€
- MS Office 2024 Home and Business – 140,99€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 59,99€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39,99€
- Win 11 Pro – 1 PC – 13,55€
- Win 11 Pro – 2 chiavi – 25,22€ (12,61€/chiave)
- Win 11 Pro – 3 chiavi – 36,00€ (12,00€/chiave)
- Win 11 Pro – 5 chiavi – 53,75€ (10,75€/chiave)
- Win 11 Home – 1 PC – 13,25€
- Win 10 Pro – 1 PC – 8,65€
- Win 10 Home – 1 PC – 8,61€
- Win 11 Home – 2 chiavi – 24,75€ (12,38€/chiave)
- Win Server 2025 Standard – 31,50€
- Win Server 2022 Standard – 26,19€
- Win Server 2022 Datacenter – 27,21€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 14,99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 12,81€
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro – Bundle – 42,29€
- Win 11 Pro + MS Office 2019 Pro – Bundle –36,54€
- Win 11 Home + MS Office 2021 Pro – Bundle – 41,99€
- Win 11 Home + MS Office 2019 Pro – Bundle – 36,24€
- Visio Pro 2021 -1 PC – 22,97€
- Project Pro 2021- 1 PC – 25,70€
- Win 11 Pro – 50 chiavi – 400€ (8€/chiave)
- Win 11 Pro – 100 chiavi – 750€ (7,5€/chiave)
- Win 11 Home – 50 chiavi – 389€ (7,59€/chiave)
- Win 11 Home – 100 chiavi – 699€ (6,99€/chiave)
- MS Office 2021 Pro – 50 chiavi – 1250€ (25€/chiave)
- MS Office 2021 Pro – 100 chiavi – 2400€ (24€/chiave)
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99€
- IObit Driver Booster 12 – 17,69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32,74€
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac/Lifetime – 23,99€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21,99€
Perché scegliere Godeal24?
Se state cercando un modo conveniente per attivare la vostra licenza in modo permanente, la risposta è Godeal24. Con anni di esperienza nel settore, Godeal24 garantisce che tutte le chiavi funzionano con il software ufficiale, oppure vi rimborsa l’intero importo!
La reputazione di Godeal24 parla da sola: su Trustpilot è valutata con un eccellente 4,8 su 5 stelle. Consegna immediata, assistenza clienti attiva via mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e prezzi imbattibili: acquistando le chiavi software su Godeal24 risparmierete davvero.
Tutte le chiavi di Godeal24 sono prodotti originali Microsoft, quindi non aspettate oltre: approfittate subito delle migliori offerte e assicuratevi la massima affidabilità.
