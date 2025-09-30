Continuano le offerte di DAZN che, con nuovi sconti, prova a convincere i tifosi che non hanno ancora un abbonamento. Dopo la promo sul piano Full, proposto a meno di 20 euro ad alcuni utenti (valida ancora fino al 5 ottobre), la piattaforma ha lanciato altre offerte. Gli sconti da tendere d’occhio sono due. Il primo riguarda il piano MyClubPass che consente agli utenti di seguire le partite della propria squadra del cuore di Serie A. La seconda promo, invece, riguarda il piano DAZN Full, ora in offerta a prezzo scontato per tutti. Andiamo a fare il punto sulle offerte che sono attivabili fino al prossimo 5 ottobre.

DAZN a prezzo scontato: le promo

Si moltiplicano le offerte DAZN per seguire il campionato di Serie A spendendo il meno possibile. Dopo le offerte delle settimane scorse, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport sta tornando all’attacco con una serie di iniziative molto interessanti per chi non ha ancora attivato un abbonamento.

Come sottolineato in precedenza, la prima promozione riguarda MyClubPass, ora attivabile con un prezzo ridotto a 19,99 euro al mese per 12 mesi (anziché 29,99 euro al mese). Si tratta della versione annuale con pagamento mensile (questo piano non è disponibile con abbonamento mensile senza vincoli). DAZN sta segnalando tramite mail la promozione a chi ha un account ma non ha un abbonamento attivo.

Per quanto riguarda il piano Full, che consente l’accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma di streaming, la promo in corso permette a tutti i nuovi utenti di poter accedere alla piattaforma con un prezzo ridotto a 29,99 euro al mese per 12 mesi (con uno sconto di 5 euro al mese rispetto al prezzo standard).

Queste due promozioni sono attivabili fino al prossimo 5 ottobre. Per i dettagli completi è possibile accedere al sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.