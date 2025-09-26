La Serie A torna in campo e DAZN sfrutta l’occasione per una nuova promo flash riservata a chi in passato ha utilizzato il servizio oppure ha creato un account DAZN (anche senza attivare l’abbonamento). Fino al prossimo 5 ottobre è possibile accedere a DAZN Full a prezzo scontato per 12 mesi. Si tratta della scelta più conveniente per poter seguire tutte le partite di Serie A e tutti gli altri eventi del catalogo della piattaforma di streaming a prezzo ridotto.

DAZN Full a meno di 20 euro al mese

La nuova promo, come sottolineato in apertura, riguarda il piano DAZN Full che permette l’accesso a tutto il catalogo della piattaforma e, quindi, consente agli utenti di seguire tutte le partite di Serie A in diretta streaming. Questo piano viene ora proposto al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi.

Sfruttando l’offerta è possibile ottenere un risparmio di 15 euro al mese rispetto al piano DAZN Full annuale con pagamento mensile e di 25 euro al mese rispetto al piano mensile. Si tratta, quindi, di un’occasione per chi non ha un abbonamento a DAZN e vuole seguire le partite di Serie A, Serie B e tutti gli altri eventi disponibili sulla piattaforma.

L’offerta in questione è valida fino al prossimo 5 ottobre ed è riservata al piano Full in versione mensile (quindi con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso), senza l’obbligo di mantenere attivo l’abbonamento per 12 mesi.

Da segnalare che l’offerta è valida solo per utenti selezionati che DAZN sta contattando via mail in queste ore. Per verificare la possibilità di attivare l’offerta aprezzo scontato vi basta premere sul link qui di sotto ed effettuare l’accesso con il vostro account.

Nell’immagine promozionale che DAZN ha inviato agli utenti selezionati, che riportiamo qui di sotto, la data di scadenza è riferita alla promo precedente (21 settembre). Leggendo le note sotto, però, è possibile verificare che la promo in corso è effettivamente valida fino al prossimo 5 ottobre.