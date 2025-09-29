Electronic Arts ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per essere acquisita da un consorzio di investitori composto da PIF, Silver Lake e Affinity Partners.

Si tratta di un’operazione interamente in contanti che valuta EA a un valore aziendale di circa 55 miliardi di dollari e che, a dire della popolare software house, dovrebbe aiutare l’azienda ad accelerare l’innovazione e la sua crescita.

Electronic Arts diventa una società privata

Secondo i termini di questo accordo, il consorzio acquisirà il 100% di Electronic Arts (PIF trasferirà la sua attuale partecipazione del 9,9% nella nuova società) mentre gli attuali azionisti di EA riceveranno 210 dollari per azione in contanti (con un aumento del 25% rispetto al prezzo delle azioni di EA, pari a 168 dollari alla chiusura del mercato il 25 settembre 2025).

E così, dopo 35 anni come azienda quotata in borsa, Electronic Arts diventa una società privata e il suo CEO, Andrew Wilson, ci ha tenuto a ringraziare i team creativi e appassionati di EA, che hanno offerto esperienze straordinarie a centinaia di milioni di fan, creato alcune delle proprietà intellettuali più iconiche al mondo e creato un valore significativo, aggiungendo che questa operazione può essere considerata come un forte riconoscimento per il loro straordinario lavoro.

Negli ultimi mesi anche EA ha dovuto affrontare le difficoltà che sta vivendo un po’ tutto il settore dei videogame e la sua vendita dovrebbe garantire maggiore stabilità all’azienda.

La popolare software house ha dichiarato che, stando alle previsioni, l’accordo si dovrebbe concludere nel primo trimestre del 2027, precisando che saranno ovviamente necessarie le approvazioni normative e anticipando che Andrew Wilson manterrà il ruolo di CEO e che la sede centrale di Redwood City, in California, non cambierà.