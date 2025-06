Samsung annuncia una partnership in ambito gaming che potrebbe far piacere ai possessori di TV e monitor del brand: gli accordi con Electronic Arts e Xbox consentono alla casa di Seoul di portare EA SPORTS FC 25 su Samsung Gaming Hub, e ai possessori di TV e monitor compatibili di giocarci tramite l’app Xbox e il servizio Xbox Cloud Gaming.

Samsung Gaming Hub accoglie EA SPORTS FC 25 grazie a Xbox

Samsung Electronics ha annunciato una partnership con EA e Xbox grazie alla quale è ora possibile giocare a EA SPORTS FC 25 direttamente da TV e monitor, senza collegamenti a PC o console: è sufficiente sfruttare l’app Xbox e il servizio Xbox Cloud Gaming (Beta) a bordo di un dispositivo compatibile, naturalmente abbinati a un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (che include anche EA Play) e a un controller. Non viene specificato un elenco preciso di modelli compatibili, ma si parla genericamente di smart TV e monitor Samsung del 2022 in avanti.

In occasione del lancio, i nuovi iscritti a Xbox Game Pass possono ottenere due mesi gratuiti di abbonamento a Game Pass Ultimate: l’offerta è valida per chi acquista un nuovo modello idoneo in promozione dal 23 giugno al 13 luglio 2025 e si registra sul sito Samsung Members entro il 27 luglio 2025, ma solo per i nuovi membri di Xbox Game Pass.

“Siamo entusiasti di portare EA SPORTS FC 25 su TV e monitor Samsung attraverso il cloud gaming di Samsung Gaming Hub“, ha commentato Hun Lee, Executive Vicepresident Visual Display Business di Samsung Electronics. “In quanto leader globale nella produzione di TV, il nostro obiettivo è offrire agli appassionati di calcio un’esperienza coinvolgente, sia che stiano giocando che guardando una partita in diretta su un TV Samsung“.

Lanciato nel 2022, Samsung Gaming Hub permette l’accesso a migliaia di giochi direttamente su TV e monitor del produttore. Per la prima volta, Samsung ha collaborato con Microsoft per integrare Xbox Cloud Gaming (Beta) sui propri dispositivi, offrendo una selezione ancora più ampia di giochi in streaming (che comprendono anche NVIDIA GeForce NOW e Amazon Luna).

Tra i dispositivi supportati rientrano ovviamente anche i modelli della gamma 2025, tra cui Samsung Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED, QLED, The Frame e The Frame Pro, tutti dotati di Samsung Vision AI.