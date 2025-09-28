L’intelligenza artificiale sta diventando di anno in anno parte sempre più integrante dell’esperienza utente in ambito smartphone. Sembrerebbe però che alcuni utenti con iPhone 17 avrebbero riscontrato diversi problemi di funzionamento di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale proprietaria promossa da tempo dalla compagnia di Cupertino e disponibile da pochi mesi anche sul territorio italiano: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple Intelligence: problemi di funzionamento su iPhone 17

Diverse funzionalità di Apple Intelligence avrebbero affrontato non pochi problemi di funzionamento su alcune specifiche unità di iPhone 17: a segnalarlo sono stati diversi utenti alle prese con i nuovi modelli lanciati da poco sul mercato. Entrando nel merito del dettaglio, il sistema operativo iOS suggerirebbe erroneamente agli utenti di installare Apple Intelligence per procedere con il suo utilizzo, anche quando la funzionalità è stata già installata al suo interno.

Fortunatamente il problema sembrerebbe non interessare tutte le unità attualmente messe in commercio, trattandosi dunque di eventi piuttosto isolati da un punto di vista statistico. Nessun modello è però stato escluso dal problema: il malfunzionamento di Apple Intelligence sembrerebbe infatti coinvolgere “democraticamente” il modello base, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e l’inedito iPhone Air.

La nuova serie iPhone 17, poi, non sarebbe esente da altre problematiche: sembrerebbe infatti che numerose unità del modello base soffrano di problemi di connettività con alcuni operatori telefonici negli Stati Uniti, per non parlare del fenomeno “scratch-gate” che ha afflitto iPhone 17 Pro (e iPhone 17 Pro Max) e la sua scocca posteriore che, complice una non completa aderenza dell’anodizzazione dell’alluminio, lascia decisamente il fianco ai graffi nell’esperienza d’uso quotidiana.

Al momento Apple non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito a questo problema: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti dalla compagnia di Cupertino, fiduciosi dell’arrivo a breve di un aggiornamento software in grado di arginare queste criticità.