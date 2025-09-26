La piattaforma Windows ML di Microsoft è ora disponibile per l’uso in produzione e ciò semplificherà l’integrazione dell’intelligenza artificiale da parte degli sviluppatori nelle app Windows.

Ad annunciare la noivtà è stato il colosso di Redmond nelle scorse ore con un post sul blog ufficiale, precisando che gli sviluppatori potranno contare su un concreto supporto nell’implementazione di esperienze basate sull’intelligenza artificiale, settore che è in continua evoluzione.

Microsoft svela i vantaggi di Windows ML

Il team di Microsoft precisa che Windows ML è supportato su tutti i dispositivi con Windows 11 24H2 (o versioni successive) ed è in grado di fornire un framework di inferenza IA locale che aiuta a creare esperienze di intelligenza artificiale più “reattive, private ed economiche”.

Per quanto riguarda il funzionamento, il colosso di Redmond spiega che i partner creano e gestiscono provider di esecuzione che Windows ML distribuisce, gestisce e registra per eseguire carichi di lavoro di intelligenza artificiale in modo efficiente sul dispositivo, fungendo da livello di astrazione hardware per gli sviluppatori, così da ottenere prestazioni ottimali per ogni specifico processore.

In sostanza, la piattaforma consente alle app basate sull’intelligenza artificiale di attingere all’hardware del PC più adatto al loro carico di lavoro specifico, come GPU per attività ad alto consumo energetico, NPU per l’efficienza energetica e CPU per la flessibilità.

Windows ML è in fase di sviluppo da diversi anni, essendo stato presentato nel 2018 per Windows 10 e Microsoft ha reso noto che varie importanti software house, come ad esempio Adobe e McAfee, stanno lavorando all’adozione di questa soluzione nelle prossime versioni dei loro programmi, ciò dopo aver contribuito a testare la piattaforma durante il suo sviluppo.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato da Microsoft.