Pulire sotto letti, divani e mobili bassi è spesso una delle sfide più frustranti delle pulizie domestiche. Molti lavapavimenti senza fili non riescono a raggiungere queste zone difficili, lasciando accumulare polvere e sporco. Tineco FLOOR ONE i6 Stretch nasce proprio per risolvere questo problema, grazie a un innovativo design che si inclina fino a 180°, permettendo di pulire in profondità dove altri si fermano. Oggi, questo versatile dispositivo 2-in-1 diventa un vero e proprio affare grazie a un coupon esclusivo che ne abbatte il prezzo a un livello mai visto prima su Amazon. Analizziamo nel dettaglio perché questo dispositivo rappresenta una delle migliori opportunità del momento per rivoluzionare la pulizia della casa.

Tineco FLOOR ONE i6 Stretch: pulizia profonda senza compromessi

Il Tineco FLOOR ONE i6 Stretch non è un semplice aspirapolvere, ma una soluzione completa che aspira e lava i pavimenti contemporaneamente. La sua caratteristica distintiva è il design piatto a 180°, che consente al corpo macchina di distendersi completamente per infilarsi con agilità sotto i mobili più bassi, garantendo una pulizia totale senza dover spostare l’arredamento. La potenza non manca: con un’aspirazione di 20kPa, è in grado di rimuovere efficacemente sia lo sporco secco che le macchie umide.

La praticità è al centro del progetto. La tecnologia anti-groviglio del rullo spazzola impedisce l’accumulo di peli e capelli, riducendo drasticamente la manutenzione. La pulizia a doppio bordo assicura che non rimangano residui lungo i battiscopa e negli angoli. Ma il vero punto di forza è l’avanzato sistema di autopulizia: una volta riposto sulla base, il dispositivo avvia un ciclo di pulizia del rullo e dei condotti interni, concludendo con un’asciugatura ad aria calda a 85°C in soli 5 minuti, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.

Le specifiche tecniche completano un quadro eccellente:

Potenza: 220W

220W Batteria: 4000mAh Pouch Cell per una maggiore durata

4000mAh Pouch Cell per una maggiore durata Autonomia: Fino a 40 minuti in modalità ECO

Fino a in modalità ECO Design: Completamente reclinabile a 180°

Completamente reclinabile a 180° Funzioni smart: Autopulizia e asciugatura rapida

L’offerta al minimo storico su Amazon

Questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un prodotto di fascia alta a un prezzo da fascia media. Il prezzo di listino del Tineco FLOOR ONE i6 Stretch è di 399,00 €. Tuttavia, utilizzando il codice coupon SCLMI6ST direttamente al momento del checkout su Amazon, il prezzo finale scende a soli 284,05 €.

Si tratta di un risparmio netto di quasi 115 €, pari a uno sconto effettivo di circa il 29% sul prezzo originale. L’offerta è disponibile su Amazon, venduto direttamente dal negozio ufficiale Tineco, con tutti i vantaggi della spedizione e della garanzia gestite dalla piattaforma. Data l’eccezionalità del prezzo, è probabile che l’offerta sia limitata nel tempo e soggetta a esaurimento scorte.

