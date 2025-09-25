Ennesima doccia fredda per le piattaforme di streaming, a pochissimi giorni dal rincaro degli abbonamenti di Disney+ negli Stati Uniti. Nelle ultime ore, infatti, è stato annunciato ufficialmente che i clienti Sky non avranno più la possibilità di accedere al piano base di Netflix privo di pubblicità, che fino ad oggi rappresentava una soluzione decisamente conveniente e appetibile: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Netflix: i clienti Sky dicono addio al piano base senza pubblicità

Se fino a qualche anno fa Sky dava la possibilità di aderire (all’interno del suo abbonamento) al piano base di Netflix senza pubblicità, d’ora in poi le cose cambieranno decisamente: sembrerebbe infatti che l’azienda abbia recentemente contattato i propri clienti, comunicando il passaggio all’abbonamento Standard di Netflix che prevede la presenza di inserzioni pubblicitarie al suo interno, senza modifiche di prezzo fortunatamente.

Nel caso in cui gli abbonati vogliano rimuovere le inserzioni pubblicitarie durante la riproduzione dei contenuti, sarà necessario un aumento di 6,99 euro sulla fatturazione mensile, che aumentano addirittura a 12,99 euro al mese nel caso in cui si intenda passare al piano Premium.

Non tutti i mali vengono per nuocere, però: al contrario del piano base che arriva ad un massimo di 720p, infatti, l’abbonamento Standard di Netflix prevede la risoluzione in Full HD, con un conseguente aumento nella qualità e nei dettagli in video, oltre alla possibilità di utilizzare due dispositivi contemporaneamente per la fruizione dei contenuti in streaming, che aumentano a quattro dispositivi con il piano Premium.