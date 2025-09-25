Per chi lavora al computer per molte ore, il mouse non è un accessorio, ma uno strumento fondamentale. In questo scenario, Logitech MX Master 3S rappresenta da tempo il punto di riferimento per ergonomia, precisione e funzionalità avanzate. Solitamente posizionato in una fascia di prezzo premium, oggi diventa un acquisto quasi obbligato grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, che lo porta a un prezzo decisamente più accessibile. È l’opportunità ideale per elevare la propria postazione di lavoro senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy e i termini di questa promozione limitata.

Logitech MX Master 3S: precisione, ergonomia e clic silenziosi

Il mouse Logitech MX Master 3S è progettato con un unico obiettivo: massimizzare la produttività e il comfort. La sua forma ergonomica è studiata per adattarsi perfettamente alla mano destra, riducendo l’affaticamento anche dopo ore di utilizzo continuativo. Uno dei suoi punti di forza più apprezzati è il sensore ottico da 8.000 DPI, che garantisce un tracciamento impeccabile su quasi ogni superficie, incluso il vetro, offrendo una precisione chirurgica indispensabile per lavori di grafica o programmazione. Un’altra caratteristica distintiva sono i “Quiet Clicks”, pulsanti progettati per essere il 90% più silenziosi rispetto ai modelli precedenti, una manna dal cielo per chi lavora in ambienti condivisi o non sopporta il rumore costante dei clic.

La vera magia, però, risiede nella rotellina di scorrimento MagSpeed elettromagnetica: è abbastanza precisa da scorrere riga per riga e abbastanza veloce da percorrere 1.000 righe in un secondo, passando automaticamente dalla modalità a scatti a quella a scorrimento libero. La personalizzazione è totale grazie al software Logi Options+, che permette di assegnare funzioni specifiche a ogni pulsante, inclusa la rotellina laterale per il pollice e il tasto per le gesture. L’autonomia è un altro fiore all’occhiello: con una singola carica completa tramite USB-C, il mouse dura fino a 70 giorni, e con un solo minuto di ricarica rapida si ottengono ben 3 ore di utilizzo.

Sensore : Ottico da 8.000 DPI, tracciamento su vetro

: Ottico da 8.000 DPI, tracciamento su vetro Connettività : Bluetooth Low Energy o ricevitore USB Logi Bolt

: Bluetooth Low Energy o ricevitore USB Logi Bolt Batteria : Ricaricabile Li-Po (500 mAh), fino a 70 giorni di autonomia

: Ricaricabile Li-Po (500 mAh), fino a 70 giorni di autonomia Pulsanti : 7 pulsanti personalizzabili e due rotelline di scorrimento

: 7 pulsanti personalizzabili e due rotelline di scorrimento Compatibilità: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS

Per ulteriori dettagli: Recensione Logitech MX Master 3S

L’offerta su Amazon nel dettaglio

Questa eccezionale periferica è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo estremamente competitivo. Il prezzo di listino si attestava a 134,90€, ma grazie alla promozione in corso è possibile acquistare il Logitech MX Master 3S (nella colorazione Grigio Scuro) a soli 69,99€. Si tratta di un’opportunità molto interessante per mettere le mani su un mouse di fascia alta con un risparmio netto di quasi 60€ sul prezzo di listino. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e potrebbe terminare senza preavviso, quindi è consigliabile approfittarne finché è attiva. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo la consueta affidabilità e la spedizione rapida per tutti gli abbonati al servizio Prime.

