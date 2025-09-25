Dopo le tante novità annunciate in occasione di IFA, evento che ha confermato le grandi ambiziosi dell’azienda, Dreame amplia la sua gamma di prodotti con il lancio di alcune novità per il mercato italiano. Ricordiamo che il brand ha già aggiornato la sua offerta per il nostro mercato nelle scorse settimane con tre nuovi prodotti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli:

Le novità di Dreame per l’Italia

Ad arricchire la gamma Dreame in Italia troviamo il nuovo Matrix10 Ultra, primo robot aspirapolvere al mondo con sistema intelligenze di commutazione multi-mop, oltre ai nuovi V20 Pro e V30, due nuovi aspirapolvere intelligenti senza fili.

Matrix10 Ultra

Il nuovo Dreame Matrix10 Ultra è dotato dei primi sistemi Multi-Mop Switching Dock e Three-Solution Compartment del settore della pulizia domestica ed è in grado di adattare il suo funzionamento alle diverse aree da pulire, utilizzando di volta in volta il panno giusto. Il robot può integrare fino a tre tipi diversi di panni, con anche la possibilità di sfruttare detergenti su misura per gli odori degli animali domestici, la cura dei pavimenti in legno e le pulizie generali. Per il mercato italiano, Dreame Matrix10 Ultra è disponibile con un prezzo al pubblico di 1.599 euro ma con la promo lancio è scontato di 200 euro, con la possibilità di completare l’acquisto con una spesa di 1.399 euro. Il modello è acquistabile direttamente su Amazon.

V20 Pro e V30

Ad arricchire la gamma Dreame troviamo ancheV20 Pro e V30, aspirapolvere senza fili dotati del braccio robotico GapFree AI che permette di pulire anche nelle aree solitamente più difficili come bordi e angoli. Da segnalare anche il supporto alla tecnologia Tangle Cut Dual Scraper per la pulizia domestica senza problemi legati a grovigli di capelli. I modelli sono dotati di testina dinamica OmniX 2.0 in grado di adattarsi automaticamente a qualsiasi tipo di pavimento. C’è anche un tubo flessibile pieghevole a 90° che può estendersi in 4 posizioni. Per quanto riguarda i prezzi, V30 è disponibile a 599 euro ma è scontato per il lancio a 549 euro mentre V20 Pro costa 429 euro e viene scontato a 389 euro. Le promo durano fino all’8 ottobre 2025.