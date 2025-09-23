Chi cerca un monitor gaming da 27″ performante senza spendere oltre i 110€ dovrebbe dare un’occhiata al modello Philips Evnia 27M2C5201L su Amazon. Questo monitor curvo Full HD con refresh rate fino a 180 Hz e tempo di risposta di appena 1 ms GtG si propone come soluzione ideale per il gaming competitivo. La sua curvatura 1500R e il supporto FreeSync Premium completano un pacchetto tecnico di tutto rispetto, ora disponibile a un prezzo particolarmente conveniente su Amazon.

Philips Evnia 27M2C5201L: specifiche tecniche per il gaming

Il monitor Philips Evnia 27M2C5201L monta un pannello VA curvo da 27 pollici con risoluzione 1920×1080 pixel e curvatura 1500R che avvolge la visuale per un’esperienza più immersiva. Il punto di forza principale risiede nel refresh rate variabile da 48 Hz fino a 180 Hz, abbinato a un tempo di risposta GtG di 1 ms che elimina praticamente ogni traccia di ghosting anche nei giochi più frenetici.

La qualità dell’immagine è garantita dal supporto HDR10 e da una copertura cromatica estesa che raggiunge il 124% dello spazio sRGB, l’89% dell’Adobe RGB e il 110% dell’NTSC. Il rapporto di contrasto nativo di 3000:1 tipico dei pannelli VA assicura neri profondi e una buona definizione dei dettagli nelle scene più scure.

Sul fronte delle tecnologie gaming, troviamo il FreeSync Premium che sincronizza il refresh rate del monitor con la GPU per eliminare tearing e stuttering. La funzione SmartFrame migliora la visibilità nelle aree scure senza sovraesporre quelle luminose, mentre i preset gaming ottimizzati permettono di adattare rapidamente le impostazioni ai diversi generi di gioco.

La connettività include 2 porte HDMI 2.0 e 1 DisplayPort 1.4, sufficienti per collegare console e PC. Le tecnologie per il comfort visivo come LowBlue Mode e Flicker-Free riducono l’affaticamento durante le sessioni prolungate.

Offerta Amazon: prezzo competitivo per il gaming

Amazon propone attualmente Philips Evnia 27M2C5201L a 107,99€. Il monitor viene fornito con garanzia Amazon standard di 2 anni e supporto tecnico Philips.

Considerando che dispositivi con caratteristiche simili si posizionano solitamente oltre i 160€, questa promozione rappresenta un’opportunità interessante per upgrading di postazioni gaming o per chi cerca il primo monitor dedicato al gaming competitivo.

