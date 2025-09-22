Vi state guardando intorno alla ricerca di un mini PC tuttofare? L’offerta proposta da GEEKOM per il suo 22° anniversario potrebbe fare al caso vostro: l’azienda mette infatti a disposizione uno sconto extra di 250 euro su GEEKOM IT15, mini PC che unisce il formato compatto a prestazioni elevate e stabilità. Vediamo come approfittarne subito.

GEEKOM IT15 in super offerta per il 22° anniversario dell’azienda

I mini PC costituiscono i dispositivi giusti se state cercando un prodotto versatile, per l’uso domestico e d’ufficio, che offra dimensioni compatte, consumi contenuti, portabilità e una maggiore silenziosità rispetto ai tradizionali PC.

GEEKOM IT15 può rivelarsi il mini PC giusto se state cercando un dispositivo del genere che offra anche una bella spinta lato processore. Il protagonista a bordo è infatti il processore Intel Core Ultra (U9-285H, per la precisione, con 16 core/16 thread, cache 24MB, clock fino a 5,4 GHz), con 99 TOPS complessivi (CPU + GPU + NPU): al suo fianco 32 GB di RAM DDR5 e un generoso SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB.

Non solo potenza però: che si tratti di eseguire più macchine virtuali, compilare progetti di grandi dimensioni o modificare video 4K/8K ad alto bitrate, l’IT15 è in grado di mantenere temperature di esercizio costanti e un funzionamento stabile. Questo anche grazie all’apposito sistema di dissipazione, composto da una ventola, due heatpipe e un radiatore. Per quanto riguarda il design, GEEKOM IT15 offre una “classica” forma quadrata, con passi avanti rispetto ai modelli precedenti: troviamo una gabbia metallica antischiacciamento, con una scocca inferiore e un telaio interno interamente in metallo che possono resistere a una pressione fino a 200 kg e alle cadute accidentali. L’azienda specifica che ogni unità viene sottoposta a rigorosi test di temperatura, umidità, urti, rumore e utilizzo prolungato: in ogni caso, sono presenti 3 anni di garanzia.

A livello di porte, il mini PC è ben fornito: frontalmente troviamo due porte USB 3.2 Gen 2, la porta per il jack audio e uno slot SD, mentre sul retro sono presenti due porte USB4 con supporto a Power Delivery fino a 100W, eGPU e DisplayPort, accompagnate da due HDMI, due USB-A, una Ethernet 2.5G, una USB 2.0 e persino il Kensington Lock. Lato connettività, non mancano naturalmente Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, perfetto per il collegamento di accessori e periferiche senza fili. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11, subito pronto all’uso.

GEEKOM IT15 ha un prezzo di listino consigliato di 1299 euro, ma combinando un primo sconto di 100 euro al nuovo sconto di 250 euro con il coupon 22HTIT15 potete scendere fino a 949 euro. L’offerta è disponibile sul sito ufficiale: se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso.

Informazione Pubblicitaria