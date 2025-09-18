Continuano a susseguirsi incessantemente i rumor in merito alla nuova serie di modelli low-cost di MacBook. Nello specifico, secondo un recente report, la produzione dei modelli “entry-level” sarebbe ormai imminente. A questo si aggiungerebbero ulteriori indiscrezioni riguardanti il nuovo modello di MacBook Pro con pannello OLED, che potrebbe portare con sè un display touchscreen: scopriamone insieme tutti i dettagli.
Indice:
MacBook low-cost: la produzione su larga scala è vicina
Non mancherebbe poi molto all’inizio della produzione su larga scala del nuovo modello low-cost di MacBook, almeno secondo il nuovo report del portale DigiTimes. Nello specifico, la produzione dei suoi componenti potrebbe cominciare già a partire dal mese di ottobre: tale dato suggerirebbe, a conti fatti, una possibile uscita sui mercati di tutto il mondo nei primi mesi del 2026.
Il nuovo MacBook dovrebbe essere equipaggiato del chip proprietario Apple A18 Pro, utilizzato all’interno della recente serie iPhone 16 Pro, riducendo significativamente i costi di produzione, soprattutto se messo a confronto con il modello standard, MacBook Air e MacBook Pro. Ciò consentirebbe alla compagnia di Cupertino di aggiudicarsi ulteriori fette di mercato, all’interno del vastissimo segmento dei notebook.
Non conosciamo ancora un listino prezzi ufficiale, ma il nuovo modello di MacBook economico dovrebbe essere venduto ad un prezzo di circa 699 dollari (con uno sconto di 100 dollari previsto per gli studenti), che verranno convertiti a poco più di 700 euro sul territorio europeo.
MacBook Pro OLED: display touch-screen in arrivo?
Per molti anni, Apple ha volontariamente rifiutato l’adozione di display touch-screen, prerogativa dei modelli di notebook realizzati dalle compagnie concorrenti, tra le quali Microsoft e Samsung. Sembra però che le cose potrebbero cambiare in futuro: secondo quanto riportato dall’analista Ming-Chi Kuo, infatti, il nuovo MacBook Pro con pannello OLED potrebbe offrire un display touch-screen, per la prima volta in assoluto.
Nello specifico, il nuovo pannello dovrebbe essere realizzato da Samsung, con l’introduzione di questa nuova funzionalità touch che permetterebbe di aumentare significativamente la produttività degli utenti nell’esperienza d’uso quotidiana.
Non sappiamo ancora se il nuovo modello OLED presenterà una cerniera di apertura a 360 gradi, né tantomeno se offrirà il supporto ad Apple Pencil, come visto in passato (e nel presente) su iPad. Come al solito vi ricordiamo che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) direttamente dalla compagnia di Cupertino. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, certi del loro arrivo nel corso delle prossime settimane o mesi.
