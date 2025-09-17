Un Mini PC completo a meno di 100 euro? MLLSE G3 con processore Intel N100, 16GB di RAM e 512GB SSD scende a soli 86,74€ su AliExpress utilizzando i codici sconto TTANDROID10 o ITFS10. Una configurazione che normalmente costa oltre 300 euro diventa accessibile grazie a questa promozione eccezionale, offrendo prestazioni sorprendenti per un dispositivo così compatto.

Intel N100 e 16GB di Ram: le specifiche tecniche

MLLSE G3 si basa sul processore Intel N100 di 12ª generazione Alder Lake, un quad-core capace di raggiungere frequenze fino a 3.4GHz. Questa CPU moderna garantisce prestazioni fluide per attività quotidiane come navigazione web, elaborazione documenti, streaming video e multitasking leggero.

La dotazione di 16GB di RAM DDR4 rappresenta un vantaggio significativo in questa fascia di prezzo, permettendo di gestire più applicazioni simultaneamente senza rallentamenti. Lo storage da 512GB SSD assicura avvii rapidi del sistema, caricamenti veloci delle applicazioni e spazio sufficiente per documenti, foto e programmi.

La GPU integrata Intel supporta output 4K tramite HDMI, rendendo il dispositivo adatto per presentazioni professionali o intrattenimento domestico. Le dimensioni ultra-compatte lo rendono ideale per uffici con spazio limitato o configurazioni home theater discrete.

La connettività include:

WiFi 5 (802.11ac) per connessioni wireless stabili

per connessioni wireless stabili Bluetooth 4.2 per periferiche senza fili

per periferiche senza fili Porte USB 3.2 per trasferimenti dati veloci

per trasferimenti dati veloci Windows 11 Pro preinstallato

Offerta AliExpress: meno di 100€

Il prezzo crolla drasticamente a 86,74€ applicando uno dei coupon disponibili: TTANDROID10 o ITFS10. Si tratta di un risparmio enorme che porta questo Mini PC a un prezzo incredibilmente competitivo.

L’offerta è disponibile esclusivamente su AliExpress e rappresenta un’opportunità unica per chi cerca un computer desktop completo senza occupare spazio sulla scrivania. La configurazione con 16GB RAM e 512GB SSD normalmente si trova su dispositivi che costano almeno il doppio.

La spedizione dall’estero richiede alcuni giorni lavorativi, ma il risparmio ottenuto giustifica ampiamente l’attesa. Si consiglia di verificare la disponibilità dei coupon prima dell’acquisto, poiché le promozioni potrebbero essere limitate nel tempo o nelle quantità disponibili.

