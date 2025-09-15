Il colosso dell’e-commerce AliExpress accoglie l’arrivo della stagione autunnale con una nuoca campagna promozionale chiamata semplicemente Promozione d’autunno.
Questa promozione, già attiva dalla mezzanotte di lunedì 15 settembre 2025 e che si protrarrà fino alle 23:59 di domenica 21 settembre 2025, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.
AliExpress “Promozione d’autunno”: tutti i dettagli della promo
Già dalla mezzanotte di lunedì 15 settembre 2025 e fino alle 23:59 di domenica 21 settembre 2025, sul portale di AliExpress è attiva una nuova e interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere la nuova stagione, chiamata Promozione d’autunno: Fino al 60% di sconto.
Come suggerito dal nome completo della promozione, essa prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 65 euro sul totale dell’ordine.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:
- Coupon TTANDROID2 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon TTANDROID4 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro
- Coupon TTANDROID6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro
- Coupon TTANDROID10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
- Coupon TTANDROID13 – per ottenere 13 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro
- Coupon TTANDROID20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro
- Coupon TTANDROID30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro
- Coupon TTANDROID45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro
- Coupon TTANDROID55 – per ottenere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 469 euro
- Coupon TTANDROID65 – per ottenere 65 euro di sconto su un ordine minimo di 569 euro
Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.
Termini e condizioni della “Promozione d’autunno: Fino al 60% di sconto”
AliExpress informa che la “Promozione d’autunno: Fino al 60% di sconto“, attiva dalla mezzanotte di lunedì 15 settembre 2025 fino alle 23:59 di domenica 21 settembre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:
- Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
- I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.
- I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
- I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.
Offerte Bomba!
Solo errori di prezzo o sconti incredibili ma verificati!
Ecco alcuni prodotti in offerta per il Choice Day di AliExpress
Come anticipato, la Promozione d’autunno: Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta console, mini PC, accessori, tablet, cuffie, action cam e tanto altro.
- Console Sony PlayStation 5 Pro (2 TB) – Spedizione da: Spagna – in promo a 676 euro con coupon sconto TTANDROID65
- Console Nintendo Switch 2 con Mario Kart World – Spedizione da: Spagna – in promo a 460 euro con coupon sconto TTANDROID55
- Tablet Apple iPad (chip A16, 128 GB) – Spedizione da: Italia – in promo a 309 euro con coupon sconto TTANDROID30
- Mini PC CHUWI Ubox (AMD Ryzen 5 6600H, 16+512 GB) – Spedizione da: Spagna – in promo a 205,89 euro con coupon sconto TTANDROID20
- Action Cam Insta360 GO 3S – Spedizione da: Francia – in promo a 280,76 euro con coupon sconto TTANDROID30
Tutte le offerte della “Promozione d’autunno: Fino al 60% di sconto” di AliExpress
Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.
Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Come funziona la torcia sul nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo