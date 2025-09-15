Il colosso dell’e-commerce AliExpress accoglie l’arrivo della stagione autunnale con una nuoca campagna promozionale chiamata semplicemente Promozione d’autunno.

Questa promozione, già attiva dalla mezzanotte di lunedì 15 settembre 2025 e che si protrarrà fino alle 23:59 di domenica 21 settembre 2025, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.

AliExpress “Promozione d’autunno”: tutti i dettagli della promo

Già dalla mezzanotte di lunedì 15 settembre 2025 e fino alle 23:59 di domenica 21 settembre 2025, sul portale di AliExpress è attiva una nuova e interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere la nuova stagione, chiamata Promozione d’autunno: Fino al 60% di sconto.

Come suggerito dal nome completo della promozione, essa prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 65 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon TTANDROID2 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon TTANDROID4 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon TTANDROID6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon TTANDROID10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon TTANDROID13 – per ottenere 13 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 109 euro Coupon TTANDROID20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon TTANDROID30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 249 euro Coupon TTANDROID45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 369 euro Coupon TTANDROID55 – per ottenere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 469 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 469 euro Coupon TTANDROID65 – per ottenere 65 euro di sconto su un ordine minimo di 569 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Termini e condizioni della “Promozione d’autunno: Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la “Promozione d’autunno: Fino al 60% di sconto“, attiva dalla mezzanotte di lunedì 15 settembre 2025 fino alle 23:59 di domenica 21 settembre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.

I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Choice Day di AliExpress

Come anticipato, la Promozione d’autunno: Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta console, mini PC, accessori, tablet, cuffie, action cam e tanto altro.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.