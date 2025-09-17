Microsoft torna a far parlare di sé con un annuncio che, numeri alla mano, ridisegna la mappa degli investimenti tecnologici in Europa; ben 30 miliardi di dollari (pari a circa 22 miliardi di sterline) saranno destinati al Regno Unito tra il 2025 e il 2028 per sviluppare infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale e rafforzare le attività già presenti sul territorio.

Una cifra che non solo supera di gran lunga il recente impegno da 6,8 miliardi di dollari di Google, ma che segna il più grande investimento singolo mai realizzato da Microsoft nel Paese.

Microsoft investe miliardi di dollari nel Regno Unito per l’intelligenza artificiale

Il cuore del progetto è un supercomputer con oltre 23.000 GPU NVIDIA che diventerà, secondo le parole di Brad Smith, il più grande del Paese; la costruzione avverrà in collaborazione con Nscale e sarà alimentata da una massiccia espansione dei data center Microsoft già operativi sul territorio britannico.

Questa sola infrastruttura assorbirà 15 miliardi di dollari di spese in conto capitale, mentre l’altra metà dell’investimento sosterrà la crescita delle attività esistenti, dai 6.000 dipendenti sparsi tra Cambridge, Reading, Londra e altre città, fino ai team impegnati nella ricerca avanzata, nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale e nella creazione di nuovi prodotti e videogiochi.

L’annuncio non passa inosservato nemmeno sul piano politico, è arrivato (non a caso) lo stesso giorno della visita di Stato del presidente Donald Trump nel Regno Unito, un contesto che sottolinea la rinnovata collaborazione economica tra le due sponde dell’Atlantico. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito l’investimento un forte voto di fiducia nella leadership del Regno Unito nell’intelligenza artificiale e nelle tecnologie all’avanguardia, ringraziando il governo precedente e sottolineando le riforme in atto per pianificazione, capacità energetica e stabilità normativa.

Non va dimenticato che solo due anni fa Brad Smith criticava apertamente l’Autorità Garante della Concorrenza e dei Mercati (CMA) per il blocco iniziale dell’acquisizione di Activision Blizzard; oggi, al contrario, Microsoft elogia un contesto più stabile e aperto, segno di un cambio di passo che ha restituito fiducia a Redmond.

La notizia arriva poche ore dopo l’annuncio di Google, che ha confermato un investimento da 5 miliardi di sterline e l’apertura di un nuovo data center a Waltham Cross; Smith non ha esitato a sottolineare il confronto: “Ci concentriamo sulla sterlina britannica, non su vuote promesse tecnologiche, perché è facile avere grandi numeri, ma saremo bravi a sfruttare ogni centesimo di questo investimento“.

Il messaggio è chiaro, Microsoft non vuole solo primeggiare nella corsa all’IA, ma intende farlo con un piano concreto che riguarda infrastrutture, posti di lavoro e formazione; l’azienda ha già formato oltre un milione di persone nelle competenze legate all’intelligenza artificiale, per preparare forza lavoro britannica alle sfide del futuro.

La lista dei partner che stanno già adottando le soluzioni di Microsoft parla da sola: Vodafone ha esteso Copilot a 68.000 dipendenti dopo aver misurato un aumento di produttività di 4 ore a settimana, Barclays sta implementando Copilot su 100.000 colleghi, e London Stock Exchange Group utilizza GitHub Copilot e Windows 365 per accelerare lo sviluppo di applicazioni sicure e affidabili.

Settori come sanità, sport, meteorologia e industria alimentare rientrano già in questo vasto ecosistema; il nuovo supercomputer permetterà di spingere ulteriormente la ricerca, l’analisi dei dati e la creazione di modelli IA avanzati in tempi mai visti prima.

Questo maxi investimento, che come detto coprirà il quadriennio 2025-2028, non è solo un potenziamento tecnologico ma un vero ponte economico tra Stati Uniti e Regno Unito. Microsoft sottolinea come la fiducia nella regolamentazione britannica, unita all’attenzione per un’IA responsabile e trasparente, sia la chiave per attirare investimenti di simile portata.

Le aziende (ma anche gli utenti) dovranno dunque attendersi un’accelerazione senza precedenti nell’adozione dell’intelligenza artificiale, con il Regno Unito pronto a giocare un ruolo di primo piano nello scenario globale.