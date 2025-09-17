Con un annuncio leggermente diverso dal solito, almeno rispetto al recente passato, AMD ha ampliato la propria offerta di processori desktop Ryzen 9000 con nuovi modelli della serie PRO, ovvero soluzioni mirate al mondo professionale e aziendale che puntano a offrire un ottimo rapporto prestazioni/prezzo e una piattaforma efficiente e completa oltre che collaudata.

Le informazioni condivise da AMD possono essere definite parziali, o meglio, abbiamo le specifiche dei chip, ma confrontando il comunicato ufficiale con le nuove CPU presenti sul sito del produttore notiamo che l’azienda ha presentato diversi prodotti (più di quelli a noi suggeriti per essere chiari).

Cerchiamo di vederli nel dettaglio, anticipandovi che siamo di fronte a processori che sposano l’attuale architettura CPU Zen 5, con un “ritorno” anche all’architettura Zen 4 per chi vuole risparmiare.

AMD amplia la serie PRO: tutti i modelli presentati

Come anticipato sopra, AMD ha dato indicazioni quasi sommarie per l’annuncio di questi nuovi prodotti; precisiamo subito che non si tratta di una lacuna, semplicemente queste ultime varianti desktop ricalcano le specifiche di prodotti già in commercio, quindi in realtà non rappresentano una novità sotto l’aspetto tecnico.

Iniziamo dicendo che l’azienda mette “in evidenza” quattro nuovi processori della gamma PRO, tre fanno parte della famiglia Ryzen 9000 e uno della precedente generazione, ovvero Ryzen 7000.

A guidare la flotta troviamo il Ryzen 9 PRO 9945, una CPU da 12 core e 24 thread, dotato di 76 MB di cache e capace di raggiungere una frequenza Boost di 5,4 GHz. L’architettura è la Zen 5, con socket AM5 e un TDP di soli 65 watt.

A seguire trovano posto Ryzen 7 PRO 9745 e Ryzen 5 PRO 9645, rispettivamente con 8 e 6 core, Boost CPU a 5,4 GHZ e TDP sempre di 65 watt. A chiudere come detto un prodotto che guarda al budget e per questo si affida alla precedente tecnologia AMD Zen 4; si tratta di Ryzen 5 PRO 7745, un esacore da 65 watt che raggiunge i 4,3 GHz.

In arrivo anche nuove CPU desktop più economiche per i gamer

Questo per quanto concerne l’annuncio relativo ai modelli Ryzen PRO, ma guardando al sito del produttore abbiamo notato che sono comparsi altri processori desktop, quasi tutti già avvistati sulla rete nelle scorse settimane; rileviamo però che alcune informazioni su questi prodotti sono stati rimossi o parzialmente rimossi, per questo cercheremo di riassumerli brevemente a seguire.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, AMD sembra essere pronta a immettere sul mercato due nuove varianti della gamma Ryzen 9000 desktop, per la precisione il Ryzen 7 9700F e il Ryzen 5 9500F. Si tratta in sostanza dei Ryzen 7 9700 e Ryzen 5 9600 senza GPU integrata (da qui il suffisso F), prodotti ai quali sembra accodarsi un modello che possiamo definire senza problemi leggermente obsoleto, ovvero un Ryzen 5 5600F (6 core) basato sull’architettura CPU Zen 3.

L’assenza di un chip grafico integrato suggerisce che questi processori sono da abbinare a sistemi pensati per il gaming, o comunque PC dotati di una GPU dedicata, il tutto però con un occhio al prezzo (siamo in fascia media comunque).

AMD, che dovrebbe aggiungere all’elenco anche due nuovi modelli serie Ryzen 8000, sottolinea il netto divario di Zen 5 rispetto alla controparte Intel, battuta non solo sul versante prestazioni ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’efficienza energetica.

In chiusura precisiamo che, anche a parità di core, i modelli Ryzen PRO integrano tutte le più recenti tecnologia AMD in fatto di sicurezza e gestione in ambito professionale. In linea di massima inoltre, le prestazioni assolute ricalcano quanto visto sui modelli consumer che conosciamo meglio, mantenendo lo stesso approccio anche riguardo TDP e consumi.

Caratteristiche tecniche dei nuovi processori AMD

AMD RYZEN 9 PRO 9945

12 core / 24 thread

Architettura Zen 5

Socket AM5

Frequenza Boost 5,4 GHz

Frequenza base 3,4 GHz

Cache totale (L2+L3) 76 MB

TDP 65 watt

AMD RYZEN 7 PRO 9745

8 core / 16 thread

Architettura Zen 5

Socket AM5

Frequenza Boost 5,4 GHz

Frequenza base 3,8 GHz

Cache totale (L2+L3) 40 MB

TDP 65 watt

AMD RYZEN 5 PRO 9645

6 core / 12 thread

Architettura Zen 5

Socket AM5

Frequenza Boost 5,4 GHz

Frequenza base 3,3 GHz

Cache totale (L2+L3) 38 MB

TDP 65 watt

AMD RYZEN 5 PRO 7745

6 core / 12 thread

Architettura Zen 4

Socket AM4

Frequenza Boost 4,3 GHz

Frequenza base 3,3 GHz

Cache totale (L2+L3) 22 MB

TDP 65 watt

AMD RYZEN 7 9700F

8 core / 16 thread

Architettura Zen 5

Socket AM5

Frequenza Boost 5,5 GHz

Frequenza base 3,8 GHz

Cache totale (L2+L3) 40 MB

TDP 65 watt

AMD RYZEN 7 9500F

6 core / 12 thread

Architettura Zen 5

Socket AM5

Frequenza Boost 5,0 GHz

Frequenza base 3,8 GHz

Cache totale (L2+L3) 38 MB

TDP 65 watt

AMD RYZEN 5 5600F