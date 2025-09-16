Chi guarda le partite in streaming conosce bene il fastidio di ricevere prima la notifica sullo smartphone (o le urla dei vicini che seguono lo stesso evento con una tecnologia più efficace) e solo dopo vedere sullo schermo l’azione che ha portato al gol di una delle due squadre. Per questo motivo Sky ha deciso di affrontare quello che a tutti gli effetti è considerato uno dei problemi più fastidiosi per chi guarda le partite di calcio in streaming. Con il lancio dei canali Ultra Live, Sky introduce una nuova tecnologia pensata per eliminare il cosiddetto “gol-spoiler”, ovvero l’anticipo del risultato dovuto al ritardo nella trasmissione delle immagini via internet.

Come funziona la nuova tecnologia di Sky

Il debutto di Ultra Live coincide con l’inizio della nuova edizione della UEFA Champions League (che oggi vedrà in campo, tra le altre, Juventus – Borussia Dortmund) e si tratta di una versione ottimizzata di Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Questi nuovi canali utilizzano una tecnologia che consente di ridurre in modo significativo la latenza, cioè il tempo che intercorre tra l’azione reale in campo e la sua trasmissione in streaming. Mentre nella visione classica via internet si registra spesso un ritardo di 20 o 30 secondi rispetto alla diretta satellitare, con Ultra Live il gap si riduce a pochi secondi, offrendo un’esperienza molto più vicina al tempo reale.

Per ottenere questo risultato, Sky è intervenuta sul buffering, il meccanismo che regola la stabilità della riproduzione video. Riducendolo, la trasmissione diventa più rapida ma anche potenzialmente più sensibile a cali di connessione. Proprio per questo la visione tramite Ultra Live è consigliata soltanto a chi dispone di una connessione internet molto performante, preferibilmente in fibra ottica e con collegamento via cavo Ethernet. Dal punto di vista della qualità audio e video non ci sono differenze rispetto allo streaming tradizionale, in quanto il bitrate resta invariato e i canali mantengono lo stesso standard visivo.

Come accedere ai canali Sky Ultra Live

Ultra Live non sostituirà i canali esistenti, ma si affiancherà ad essi e sarà disponibile sui numeri 215 e 216 del telecomando Sky, mentre Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio continueranno a essere visibili sui canali 201 e 202. Un aspetto importante da considerare è che non tutti i dispositivi saranno compatibili con la nuova tecnologia. Al momento l’accesso è riservato a chi utilizza Sky Glass e Sky Stream, le due piattaforme basate sul sistema operativo proprietario Sky OS. Restano invece esclusi gli utenti di Sky Q e coloro che utilizzano i servizi in mobilità come Sky Go e NOW.