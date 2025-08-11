Da ormai due mesi, Nintendo Switch 2 è arrivata sui mercati di tutto il mondo, con il lancio di titoli first-party piuttosto importanti come Mario Kart World e il recentissimo Donkey Kong Bananza. Nel frattempo, sarebbe emerso nelle ultime ore un nuovo brevetto riguardante i Joy-Con di Nintendo Switch 2, che svelerebbe nuovi (possibili) accessori aggiuntivi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo Switch 2: tutti i dettagli del nuovo brevetto

Il brevetto in questione sarebbe stato pubblicato per la prima volta a febbraio 2024, per poi essere trapelato in Rete negli ultimi giorni grazie alla dettagliata ricerca da parte di Nintendo Patents Watch.

Entrando nel merito dei dettagli tecnici, il brevetto mette in mostra una manopola, che strizzerebbe decisamente l’occhio a quanto visto qualche mese fa con Playdate, nuova console portatile in grado di riprodurre un ampio catalogo di giochi proprietari e costruiti su misura. Tale manopola, inserita all’interno del Joy-Con di Nintendo Switch 2 e con l’ausilio del mouse e dei suoi sensori giroscopici, potrebbe essere potenzialmente implementata all’interno di titoli basati sulla pesca, che rappresentano senz’altro uno dei generi più in voga e di successo soprattutto all’interno del territorio nipponico.

A questo si aggiunge poi un altro elemento, rappresentato dalla rotella cliccabile, il cui input viene conseguentemente trasmesso al tasto SL, anche in questo caso attraverso l’integrazione con i sensori di movimento del Joy-Con di Nintendo Switch 2.

Ricordiamo infatti che Nintendo non è di certo estranea a questa tipologia di iniziative: basti pensare infatti al lancio del Game Boy Pocket Sonar, avvenuto in Giappone nell’ormai lontano 1998, che consisteva in un accessorio (realizzato in collaborazione con Bandai Namco) utile alla ricerca dei pesci.

Al momento non sappiamo se effettivamente questo nuovo accessorio verrà commercializzato o meno in futuro, in quanto i brevetti non sempre rappresentano una garanzia sulla loro effettiva realizzazione pratica. Come sempre, vi invitiamo a prendere tali informazioni con le dovute pinze, trattandosi di indiscrezioni che dovranno essere necessariamente confermate o meno dalla compagnia produttrice. Non ci rimane quindi che attendere ulteriori aggiornamenti di Nintendo, che potrebbero (potenzialmente) arrivare nei prossimi mesi o anni.