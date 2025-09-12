Da settimane si susseguono indiscrezioni sulla Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e finalmente il popolare produttore automobilistico ha ufficialmente lanciato questo nuovo veicolo.

Con una brevissima nota, infatti, Lancia ha annunciato che le voci si sono tramutate in realtà e gli appassionati di rally avranno presto una nuova auto da seguire e per cui tifare nelle varie competizioni internazionali.

Cosa sappiamo della Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF

Purtroppo Lancia nel suo brevissimo comunicato stampa non fornisce dettagli sulle caratteristiche tecniche della nuova auto, limitandosi ad annunciare quanto segue:

La Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale debutta portando nello sport di oggi lo spirito leggendario delle vittorie rallistiche Lancia. E questo è solo l’inizio.

Al fine di stuzzicare la curiosità di appassionati e addetti ai lavori, il popolare brand automobilistico ha pubblicato su YouTube il seguente video, che mostra la nuova auto su strada, lanciata a tutta velocità tra accelerazioni e tornanti:

Stando a quanto è stato reso noto dall’azienda, molto presto il marchio di Stellantis debutterà nel WRC2, ossia nel mondiale della categoria rally2, nel quale i team ufficiali e privati si sfidano con vetture profondamente modificate.

La Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, che dovrebbe essere ufficialmente omologata all’inizio del prossimo anno, stando alle indiscrezioni dovrebbe poter contare su un motore 1.6 turbo da 282 CV e su altre caratteristiche già viste sulla Citroën C3 Rally2.

Ricordiamo che all’inizio di questo mese la squadra corse di Stellantis Motorsport ha avviato un’intensa sessione di test su asfalto nel Sud della Francia con la nuova Lancia, che si prepara ad entrare nel circuito WRC2 in grande stile.