Il momento giusto per acquistare i nuovi auricolari Apple è arrivato. Apple AirPods 4, lanciati a settembre 2024, scendono a un prezzo davvero interessante su Amazon, rendendo accessibili a molti le ultime innovazioni audio della casa di Cupertino. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per chi desidera un’integrazione perfetta con il proprio iPhone, iPad o Mac, unita a una qualità sonora di altissimo livello. Con uno sconto che li porta a poco più di 100€, tecnologie come l’Audio Spaziale Personalizzato e la cancellazione attiva del rumore diventano un lusso accessibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi auricolari un vero e proprio affare.

Apple AirPods 4: audio immersivo e tecnologia H2 al servizio dell’ascolto

Gli Apple AirPods 4 rappresentano un notevole passo avanti rispetto alle generazioni precedenti, grazie soprattutto all’adozione del potente chip H2. Questo processore non solo migliora la connettività wireless rendendola più stabile e veloce, ma è anche il cervello dietro le funzionalità audio più avanzate. La feature di punta è senza dubbio l’Audio Spaziale Personalizzato, che adatta il suono alla forma specifica dell’orecchio di chi li indossa, creando un’esperienza sonora tridimensionale e avvolgente.

A questo si aggiunge una cancellazione attiva del rumore (ANC) estremamente efficace, capace di isolare l’ascoltatore dai disturbi ambientali, ideale per i viaggi o per concentrarsi in ambienti rumorosi. Quando invece è necessario rimanere consapevoli di ciò che ci circonda, la Modalità Trasparenza permette di far passare i suoni esterni in modo naturale.

Dal punto di vista pratico, gli AirPods 4 sono progettati per la vita di tutti i giorni. Sono dotati di certificazione IPX4, che li rende resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua, perfetti quindi anche per le sessioni di allenamento. La nuova custodia di ricarica con porta USB-C garantisce una ricarica più rapida e universale. L’autonomia è un altro punto di forza:

Fino a 6 ore di ascolto con una singola carica.

Fino a 30 ore di autonomia totale sfruttando le ricariche della custodia.

Integrazione totale con l'ecosistema Apple e comandi vocali tramite Siri.

L’offerta da non perdere su Amazon

L’attuale promozione su Amazon rende gli Apple AirPods 4 particolarmente convenienti. Il prezzo di listino ufficiale, fissato a 149€, scende drasticamente, posizionandoli in una fascia di prezzo estremamente competitiva. L’offerta è valida per il modello standard, venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla garanzia e all’assistenza clienti del colosso dell’e-commerce.

Nello specifico, il prezzo originale di 149€ viene scontato a soli 101,99€. Si tratta di un risparmio netto di 47,01€, che corrisponde a uno sconto effettivo del 31,5%. È un’occasione rara per un prodotto Apple così recente, specialmente considerando le tecnologie integrate. L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe avere una durata limitata, quindi è consigliabile approfittarne finché è attiva. La spedizione è gratuita per tutti gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime.

