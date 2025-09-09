Dimenticatevi il disordine di cavi e caricabatterie multipli. Baseus, uno dei marchi più affidabili nel campo degli accessori, propone una soluzione geniale per chi cerca efficienza e portabilità: la Baseus PicoGo Stazione di Ricarica 2 in 1. Questo dispositivo non è il solito caricatore, ma un hub compatto che risolve le esigenze di ricarica di più dispositivi contemporaneamente, dal vostro iPhone al MacBook. Con l’offerta attuale, che porta il prezzo a un minimo davvero interessante, l’opportunità di ottimizzare il proprio setup di ricarica diventa imperdibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo versatile accessorio e i termini della promozione in corso su Amazon.

Baseus PicoGo: ricarica wireless Qi2 e cablata da 67W in un palmo di mano

La forza della Baseus PicoGo Stazione di Ricarica 2 in 1 risiede nella sua incredibile versatilità. Il dispositivo integra due modalità di ricarica distinte in un design pieghevole e tascabile. La prima è una base di ricarica wireless magnetica con certificazione ufficiale Qi2, capace di erogare fino a 15W di potenza. Questo la rende la soluzione ideale per la ricarica rapida wireless di tutti i modelli di iPhone dal 12 in poi, garantendo un allineamento magnetico perfetto e sicuro grazie alla compatibilità MagSafe. Si può utilizzare anche per ricaricare gli AirPods con custodia wireless.

La vera sorpresa, però, si nasconde all’interno: un cavo USB-C retrattile integrato che, una volta estratto, è in grado di erogare una potenza massima di ben 67W. Questa caratteristica lo rende sufficientemente potente non solo per smartphone e tablet, ma anche per alimentare laptop come i MacBook Pro/Air, trasformando di fatto un piccolo accessorio in una stazione di ricarica completa. Il design intelligente permette inoltre di utilizzare il caricatore come stand, mantenendo lo smartphone in posizione verticale o orizzontale durante la ricarica.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Ricarica Wireless: Certificata Qi2, 15W di potenza massima, compatibile MagSafe.

Certificata Qi2, 15W di potenza massima, compatibile MagSafe. Ricarica Cablata: Cavo USB-C retrattile da 60 cm con erogazione fino a 67W.

Cavo USB-C retrattile da 60 cm con erogazione fino a 67W. Compatibilità: iPhone 13, 14, 15, 16, AirPods, MacBook Pro/Air e altri dispositivi USB-C.

iPhone 13, 14, 15, 16, AirPods, MacBook Pro/Air e altri dispositivi USB-C. Design: Pieghevole, compatto (6,6 x 6,8 x 4 cm) e con funzione stand.

Pieghevole, compatto (6,6 x 6,8 x 4 cm) e con funzione stand. Materiali: Base in silicone antiscivolo e magneti potenti.

Un’offerta da non perdere su Amazon

Questa stazione di ricarica, che unisce tecnologia all’avanguardia e massima portabilità, è attualmente disponibile a un prezzo eccezionale. Il prezzo di listino consigliato per la Baseus PicoGo Stazione di Ricarica 2 in 1 è di 29,99€, ma grazie a una promozione limitata su Amazon è possibile acquistarla a soli 18,99€. Si tratta di un risparmio netto di 11€, che corrisponde a uno sconto del 36% sul prezzo originale.

L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo così tutti i vantaggi del servizio Prime, inclusa la spedizione rapida e gratuita per gli abbonati. Data la popolarità del marchio Baseus e la convenienza della promozione, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Vi consigliamo quindi di approfittarne finché il prodotto è disponibile a questo prezzo speciale.

