La Smart TV LG NanoCell AI NANO81 da 86 pollici rappresenta una delle proposte più interessanti nel segmento delle TV di grandi dimensioni. Con uno sconto di 400€ che porta il prezzo da 1.699€ a 1.299,99€ su Amazon, questo smart TV LG 4K del 2025 si posiziona in una fascia di mercato molto competitiva. La tecnologia NanoCell e il processore α7 Gen8 promettono un’esperienza visiva di alto livello, mentre le funzionalità gaming e il supporto per le principali piattaforme streaming lo rendono versatile per ogni tipo di intrattenimento.

Tecnologia Nanocell e processore a7 Gen8 per un’esperienza visiva superiore

LG NanoCell AI NANO81 integra la tecnologia NanoCell proprietaria di LG, che utilizza nanoparticelle per filtrare le lunghezze d’onda indesiderate e garantire colori più puri e realistici. Il pannello IPS da 86 pollici offre una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) con angoli di visione di 178° sia orizzontalmente che verticalmente, assicurando una qualità dell’immagine costante da qualsiasi posizione.

Il cuore del sistema è rappresentato dal processore α7 Gen8, che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente sia le immagini che l’audio. Questo chip quad-core analizza in tempo reale i contenuti visualizzati, migliorando la nitidezza, il contrasto e la saturazione dei colori attraverso algoritmi di upscaling avanzati.

Per quanto riguarda l’audio, il sistema AI Sound Pro si adatta dinamicamente al tipo di contenuto riprodotto, ottimizzando automaticamente le frequenze per dialoghi più chiari nei film o bassi più profondi durante le scene d’azione. Il refresh rate variabile da 48Hz a 60Hz garantisce fluidità nelle immagini in movimento.

La modalità Filmmaker preserva l’intenzione creativa originale dei registi, disattivando automaticamente tutte le elaborazioni dell’immagine come motion smoothing e sharpening artificiale. Per i gamer, il supporto VRR 4K@60Hz (Variable Refresh Rate) sincronizza il refresh del display con il frame rate della console, eliminando tearing e stuttering.

Offerta Amazon con risparmio di 400 euro

Su Amazon Italia, LG NanoCell AI NANO81 da 86 pollici è disponibile al prezzo scontato di 1.299,99€ invece di 1.699€, con un risparmio di 400€ pari a circa il 24% di sconto. Si tratta di un’offerta particolarmente vantaggiosa considerando che si tratta di un modello del 2025 con tecnologie di ultima generazione.

Il televisore viene fornito con webOS come sistema operativo smart, che garantisce accesso diretto alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Il telecomando puntatore con AI semplifica la navigazione attraverso i menu e le applicazioni.

Le dimensioni senza supporto sono di 1927 x 1104 x 59,9 mm con un peso di 45,2 kg, mentre il tuner integrato supporta tutti i principali standard di trasmissione digitale e satellitare (DVB-T2, DVB-C, DVB-S2). La disponibilità su Amazon include la garanzia del produttore e la possibilità di usufruire del servizio clienti Amazon per eventuali problematiche.

