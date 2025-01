Qualcuno ha avuto l’idea di trasformare una console Nintendo Game Boy originale in una sveglia retrò utilizzando un Raspberry Pi Pico, un display e-ink e una cartuccia fasulla.

In un post sul subreddit Raspberry Pi, l’utente nodonthespot ha mostrato le foto della sua creazione che nasconde un Raspberry Pi Pico in una cartuccia di gioco fasulla e utilizza l’altoparlante originale della storica console portatile per emettere i suoni. Il display e-ink mostra la data, l’ora, la carica della batteria e alcuni Pokémon.

Ecco un Game Boy originale trasformato in una sveglia retrò

Il creatore spiega di aver utilizzato una falsa cartuccia “Game Boy Advance” perché non voleva sacrificare una cartuccia autentica del Game Boy originale.

Il creatore dice di aver preso in considerazione la possibilità di realizzare un Game Boy giocabile con il display e-ink, ma la frequenza di aggiornamento è troppo bassa per offrire una giocabilità accettabile.

Per chi fosse interessato ricordiamo che esiste Analogue Pocket, la piccola console portatile che si ispira molto al design dell’intramontabile Gameboy originale e che può riprodurre qualsiasi cartuccia originale Game Boy, Game Boy Color o Game Boy Advance.

In più è anche open source, quindi gli sviluppatori possono creare giochi e app per questa console, rendendola appetibile per l’emulazione, una pratica che Nintendo combatte con ferocia.