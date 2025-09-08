L’edizione 2025 dell’IFA di Berlino è in corso proprio in questi giorni — si concluderà domani, 9 settembre — e direttamente dall’iconica rassegna berlinese è appena arrivato l’annuncio della Insta360 Ace Pro 2 in Edizione Limitata Bianco Artico, subito disponibile all’acquisto con annessi accessori dedicati.

Insta360 Ace Pro 2 ufficiale in Edizione Limitata Bianco Artico

Poco più di un mese fa, Insta360 aveva annunciato un’altra action cam in un’edizione limitata di colore bianco e quest’oggi si ripete, donando un’estetica nuova al suo modello 8K di riferimento. Max Richter, VP del marketing e co-fondatore di Insta360, ne ha parlato in questi termini:

«Ci piace esplorare nuove varianti di colore e siamo particolarmente entusiasti di questa uscita. Vediamo sempre più creatori di contenuti urbani che amano i prodotti in colorazioni bianche e volevamo che la nostra action cam compatta più venduta rispecchiasse questa estetica. Questa edizione rispecchia lo stile di vita alla moda e pieno di espressività dei narratori urbani di oggi, offrendo al contempo l’incredibile imaging Leica della Ace Pro 2».

Insta360 Ace Pro 2 in Edizione Limitata Bianco Artico punta, dunque, tutto sul connubio tra prestazioni di alto livello — figlie della collaborazione tra Insta360 e Leica — e un design minimalista ed elegante esaltato dalla nuova colorazione bianca. Quest’ultima si abbina molto bene al Kit Impugnatura Xplorer in Argento Perla, anch’esso lanciato di recente.

Come si accennava in apertura, assieme alla action cam, Insta360 ha annunciato anche un set di accessori dedicati, ovvero:

Coperchio del Touchscreen Direzionale per inquadrature da mirino a pozzetto che ricordano videocamere più classiche.

per Filtro effetto Black Mist per ritratti naturali e cinematografici ottenuti attenuando la luminosità.

per Impugnatura Power Mini , multifunzione con batteria integrata e supporto per treppiede, che offre maggiore flessibilità.

, multifunzione con batteria integrata e supporto per treppiede, che offre maggiore flessibilità. Compatibilità diretta col Microfono Air, perfetto per vlog, interviste e non solo grazie al peso di soli 7,9 g e alla registrazione audio nitida fino a 48 kHz.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità in Italia

L’Edizione Limitata Bianco Artico mantiene tutte le caratteristiche già note della Insta360 Ace Pro 2 già presente sul mercato, a partire dalla registrazione video fino alla risoluzione 8K, passando per le funzioni di AI integrate e arrivando all’obiettivo Leica SUMMARIT; a proposito di Leica, i profili colore dell’azienda tedesca sono disponibili direttamente nella videocamera e promettono di regalare soddisfazioni ad ogni ripresa.

La nuova Insta360 Ace Pro 2 in Edizione Limitata Bianco Artico è disponibile a livello globale (per il momento sono esclusi solo gli Stati Uniti) a partire da oggi, 8 settembre 2025, al prezzo di listino di 529,99 euro. Dal momento che si tratta di un’edizione limitata, la sua disponibilità è prevista solo per un breve periodo di tempo, pertanto se siete interessati vi lasciamo senza indugi al link diretto:

Acquista Insta360 Ace Pro 2 Edizione Limitata Bianco Artico sul sito ufficiale