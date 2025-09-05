A distanza di ventuno anni dal primo TV LCD al mondo con retroilluminazione LED RGB full-array, Sony torna a riscrivere le regole della qualità d’immagine con un debutto europeo molto rilevante per l’industria stessa.

In occasione della kermesse di IFA 2025 di Berlino, il colosso giapponese ha presentato per la prima volta ai media europei la nuova generazione di pannelli con tecnologia RGB ad alta densità, un sistema di visualizzazione pensato per garantire una fedeltà cromatica da leader del settore e per avvicinare ancora di più gli utenti domestici alla visione originale dei registi.

Con questa mossa, Sony non solo ribadisce la sua leadership tecnologica nel settore audiovisivo, ma rilancia la sfida nel campo dei display di fascia premium, puntando a superare anche i limiti di formati e luminosità finora associati agli OLED. Scopriamone i dettagli.

Il nuovo sistema RGB continua una tradizione lunga 20 anni

Il nuovo sistema RGB presentato a Berlino non nasce dal nulla ma rappresenta il risultato di due decenni di ricerca e sviluppo, afferma l’azienda.

Già nel 2004 Sony aveva introdotto il primo LCD con retroilluminazione a LED RGB full-array, aprendo la strada a un controllo più preciso della luce e a colori più fedeli. Da allora, l’azienda ha continuato a perfezionare questa tecnologia, accumulando competenze sulle caratteristiche degli elementi LED e sul loro comportamento in diversi scenari di utilizzo.

Questa esperienza è stata ulteriormente rafforzata dal vasto portafoglio di prodotti Sony nel settore professionale: dalle telecamere cinematografiche ai monitor di riferimento, fino alle cuffie utilizzate quotidianamente sui set da registi e addetti ai lavori.

Perché il controllo RGB è importante

La scelta di presentare questa tecnologia proprio a Berlino non è casuale. IFA è storicamente la fiera europea più importante per il settore elettronico e dell’intrattenimento domestico, e rappresenta la piattaforma ideale per ribadire il posizionamento premium del marchio.

Il cuore della nuova tecnologia, spiega Sony, è il controllo individuale dei LED RGB ad alta densità, gestito da un sistema proprietario di elaborazione del segnale. Questo consente di massimizzare le prestazioni del pannello, raggiungendo una fedeltà cromatica di riferimento e una gestione del nero e delle gradazioni luminose senza precedenti.

È proprio su questi dettagli che Sony punta, offrendo una resa capace di rispettare fedelmente l’intento creativo originale e riuscendo a traslare queste capacità e conoscenza accumulate negli anni dal settore professionale a quello consumer.

La nuova tecnologia, inoltre, si distingue per la sua scalabilità, un fattore cruciale: a differenza degli OLED, che spesso incontrano limiti di formati e luminosità, i pannelli RGB possono adattarsi a un’ampia gamma di configurazioni e form factor.

La nuova tecnologia RGB, tra innovazione e complessità

Nell’annuncio Sony non nasconde che la gestione dei pannelli RGB sia una delle sfide più complesse nel campo dei display. La difficoltà infatti sta nel bilanciare la luminosità, i colori e il contrasto, mantenendo allo stesso tempo un consumo energetico efficiente e un’affidabilità costante.

Qui entra in gioco l’esperienza maturata dall’azienda nel campo dell’intrattenimento e della tecnologia che si traduce nell’ideazione della tecnologia proprietaria XR Backlight Master Drive.

In breve, si tratta di una tecnologia sviluppata per le TV Mini LED, come le serie BRAVIA 7 e BRAVIA 9, il cui scopo principale è migliorare la qualità dell’immagine, offrendo neri più profondi, colori più brillanti e un contrasto elevato grazie a un sistema avanzato (proprietario) di local dimming.

Nel corso della presentazione, un portavoce dell’azienda ha riassunto così la filosofia alla base di questa innovazione:

“La nostra vocazione è sempre stata quella di garantire che l’intento del produttore fosse trasmesso fedelmente dall’obiettivo al salotto di casa. La tecnologia RGB ha un potenziale enorme per ridefinire il modo in cui si fruiscono i contenuti. È una delle più complesse da controllare e ottimizzare, ma è proprio qui che l’esperienza di Sony fa la differenza.”

Dunque, possiamo affermare che il debutto europeo della tecnologia RGB è solo l’inizio di questo nuovo corso dell’azienda. Sony ha infatti confermato che continuerà a investire su questa linea di sviluppo, con l’obiettivo di portare nei prossimi anni prodotti sempre più performanti e accessibili a diverse fasce di pubblico.

L’obiettivo non è solo quello di stupire con la resa visiva ma di costruire un ecosistema di intrattenimento domestico e in quest’ottica, la nuova tecnologia RGB potrebbe diventare un pilastro dell’offerta Sony.

Con la presentazione a IFA 2025, Sony ambisce a ridisegnare il concetto stesso di fedeltà visiva, avvicinando l’esperienza casalinga all’intenzione creativa dei registi sul set.