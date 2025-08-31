Roborock Saros 10 è il robot aspirapolvere che rivoluziona il modo di pulire la casa. Con un prezzo che scende a 1099€ su Amazon, è il momento perfetto per approfittare di questa offerta esclusiva. Dotato di tecnologia avanzata, questo dispositivo roborock combina aspirazione e lavaggio, garantendo una pulizia impeccabile. Vediamo come le sue caratteristiche lo rendono un acquisto imperdibile.

Caratteristiche tecniche del Roborock Saros 10

Il Roborock Saros 10 è progettato per offrire prestazioni di pulizia superiori grazie a una serie di tecnologie all’avanguardia:

Potenza di aspirazione : Con una forza di 22.000 Pa, il Saros 10 si posiziona come leader nel settore, assicurando una capacità di aspirazione eccezionale.

: Con una forza di 22.000 Pa, il Saros 10 si posiziona come leader nel settore, assicurando una capacità di aspirazione eccezionale. Design ultra-sottile : Con un’altezza di soli 7,98 cm, è in grado di raggiungere gli spazi più stretti, garantendo una pulizia completa.

: Con un’altezza di soli 7,98 cm, è in grado di raggiungere gli spazi più stretti, garantendo una pulizia completa. Sistema VibraRise® 4.0 : Migliora l’efficienza del lavaggio con un mop retrattile e un distacco automatico, adattandosi a diverse superfici.

: Migliora l’efficienza del lavaggio con un mop retrattile e un distacco automatico, adattandosi a diverse superfici. Navigazione SmartPlan 2.0 : Offre una mappatura precisa e un riconoscimento degli ostacoli avanzato grazie a un sistema di percezione con luce strutturata e telecamera RGB.

: Offre una mappatura precisa e un riconoscimento degli ostacoli avanzato grazie a un sistema di percezione con luce strutturata e telecamera RGB. AdaptiLift™ Chassis: Adatta il robot a vari tipi di pavimenti, ottimizzando le prestazioni di pulizia.

Queste caratteristiche fanno del Roborock Saros 10 una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e potente, capace di adattarsi a qualsiasi ambiente domestico.

Dettagli dell’offerta su Amazon

L’offerta attuale su Amazon è un’opportunità da non perdere per chi desidera acquistare il Roborock Saros 10 a un prezzo scontato:

Prezzo originale : 1499€

: 1499€ Prezzo scontato : 1099€

: 1099€ Risparmio : 400€ (sconto del 27%)

: 400€ (sconto del 27%) Disponibilità : Offerta disponibile su Amazon, venduto da Roborock Official EU.

: Offerta disponibile su Amazon, venduto da Roborock Official EU. Vantaggi aggiuntivi: Approfittate della consegna rapida e gratuita per gli iscritti ad Amazon Prime.

Questa offerta potrebbe essere limitata nel tempo o nelle scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione di portare a casa un dispositivo di alta qualità a un prezzo imbattibile.

