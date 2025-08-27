Le indiscrezioni arrivano dalla rete e hanno già scosso la community: secondo diversi insider, Nintendo sarebbe pronta a trasmettere un nuovo Nintendo Direct attorno al 12 o al 13 settembre 2025. La tempistica non sarebbe casuale, visto che il 13 settembre si celebra il 40º anniversario di Super Mario Bros., un’occasione praticamente perfetta per presentare al pubblico un nuovo progetto legato alla storica mascotte.

Al momento la casa di Kyoto non ha confermato nulla, e come da tradizione gioca con il fattore sorpresa. Chi segue gli annunci della compagnia sa bene che i Direct ufficiali vengono comunicati raramente con largo anticipo: solitamente Nintendo diffonde l’invito appena 24/48 ore prima della messa in onda. Se i rumor fossero corretti, la conferma potrebbe quindi arrivare già intorno al 10 o 11 settembre.

L’anniversario di Super Mario tra nostalgia e futuro

Il 1985 segnava l’esordio di Super Mario Bros., il capitolo che ha definito non solo la saga, ma di fatto l’idea stessa di platform a scorrimento come lo conosciamo oggi. Il quarantesimo anniversario è quindi una ricorrenza simbolica e ricca di significato. Non sorprende che la community internazionale si aspetti qualcosa di più di una semplice celebrazione: molti si domandano se Nintendo possa cogliere l’occasione per lanciare un nuovo titolo dedicato a Mario, magari pensato appositamente per Nintendo Switch 2, la nuova console arrivata sugli scaffali a inizio giugno 2025.

Già nei mesi scorsi diversi fan avevano sottolineato come il catalogo first-party della nuova macchina fosse ancora “leggerino”, soprattutto se confrontato con l’imponente line-up finale di Switch 1. Un Super Mario di nuova generazione potrebbe quindi rappresentare il primo, vero banco di prova per la console, capace di mettere in evidenza tutta la sua potenza grafica e le nuove feature hardware.

L’altra grande attesa: Metroid Prime 4 Beyond

Se da un lato la scena è pronta per Mario, dall’altro c’è un titolo che i fan stanno inseguendo da anni: Metroid Prime 4: Beyond. Annunciato per la prima volta addirittura nel 2017, il gioco ha attraversato un ciclo di sviluppo complicato, con numerosi slittamenti e cambi di team di produzione. Gli ultimi segnali, però, sono stati incoraggianti. Il titolo ha ricevuto valutazioni dalle autorità di classificazione statunitense (ESRB) e sudcoreana, un passaggio che di solito precede di poco l’uscita ufficiale. Inoltre, durante la recente Gamescom 2025 di Colonia, Nintendo ha portato una demo giocabile, permettendo al pubblico di testarne le prime sequenze.

Tutte queste notizie fanno pensare che un reveal definitivo con data di uscita possa arrivare proprio durante il Direct di settembre, confermando l’obiettivo della compagnia: lanciarlo entro la fine del 2025.

Dopo Gamescom: Kirby e un autunno pieno di uscite

La voce su un nuovo Direct arriva a pochissime settimane dall’evento di Colonia del Gamescom, dove Nintendo aveva già sorpreso il pubblico con l’annuncio di Kirby Air Riders, sequel diretto del cult “Kirby Air Ride” pubblicato su GameCube più di vent’anni fa. Questo nuovo capitolo è atteso il 20 novembre a prezzo pieno, e promette di riportare in vita una formula che molti fan avevano a lungo richiesto. Va però ricordato che il mese di settembre è già densissimo di uscite multipiattaforma: tra i titoli in arrivo figurano “EA Sports FC 26”, “Hollow Knight: Silksong”, “Cronos: The New Dawn” e soprattutto “Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles”. Un calendario di questo tipo potrebbe spingere Nintendo a calibrare con attenzione i contenuti del Direct, per non rischiare di oscurare i propri annunci con il rumore di fondo delle release terze parti.

Mentre le voci su Mario e Metroid monopolizzano l’attenzione, resta evidente che Nintendo continua a non voler bruciare le tappe con Switch 2. La console ha esordito a giugno con una line-up buona ma non esplosiva, basata in parte su retrocompatibilità e riedizioni del catalogo precedente. Negli ultimi mesi, tuttavia, la libreria si è ampliata con titoli interni come “Donkey Kong Bananza”, “Drag x Drive”, “Mario Kart World” e il “Nintendo Switch 2 Welcome Tour”. All’orizzonte ci sono nomi già attesissimi: oltre al già citato Kirby, arriveranno “Splatoon Raiders”, “Hyrule Warriors: Age of Imprisonment” e l’inedito “The Duskbloods”.

Un Mario inedito o l’uscita di Metroid Prime 4 a fine anno sarebbero quindi la vera consacrazione di questa seconda generazione Switch, destinata a ricalcare (e magari superare) il successo del predecessore.