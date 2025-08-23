AGGIORNAMENTO DEL 23 AGOSTO 2025 – Le Shokz OpenDots ONE sono ufficialmente in vendita in Italia dal 21 agosto 2025 al prezzo consigliato di 199 euro e sono già disponibili all’acquisto anche su Amazon (assieme ad altre cuffie del brand cinese).

ARTICOLO ORIGINALE DEL 2 MAGGIO 2025 – Shokz, produttore cinese di cuffie “open-ear” a conduzione ossea, ha recentemente annunciato le nuove Shokz OpenDots ONE pensate per lo sport e gli allenamenti.

Al netto di tutte le peculiarità derivanti dalla tecnologia a conduzione ossea, queste cuffie offrono un doppio driver, la cancellazione avanzata del rumore (potenziata dall’IA) e tante altre caratteristiche interessanti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo di vendita.

Ecco le Shokz OpenDots ONE

Come anticipato in apertura, Shokz ha ufficializzato un nuovo modello di cuffie pensate per gli allenamenti e per lo sport, proprio grazie al formato open-ear che mantiene libere le orecchie, consentendo di sentire i compagni di squadra in qualsiasi momento. Inoltre, grazie anche alle fasce JointArc (in nichel-titanio) che si piegano liberamente, aderiscono in maniera salda alla parte esterna dell’orecchio e promettono di non cadere anche durante le sessioni più estreme di allenamento.

Queste nuove cuffie a conduzione ossea si chiamano Skokz OpenDots ONE, sono leggerissime (appena 6,5 grammi ciascuna) e offrono specifiche davvero interessanti: ad esempio, troviamo la certificazione IP54, autonomia di 10 ore (che sale a 40 ore con la custodia di ricarica) e controlli tramite tocco.

Una menzione importante va fatta al comparto audio, messo a punto da Dolby che, oltre a quattro preset di equalizzazione predefiniti, ne mette a disposizione degli utenti altri due personalizzabili. Il sistema integrato si chiama Bassphere e racchiude due driver all’interno di una sorta di modulo sferico: grazie a ciò, il suono sarà potente e ricco di bassi, nonostante le dimensioni compatte. È poi presente la tecnologia DirectPitch che migliora la “privacy” delle cuffie, non facendo uscire il suono nell’ambiente circostante e riduce il rumore di fondo in maniera attiva, sfruttando algoritmi potenziati dall’intelligenza artificiale che possono attingere da un sistema di sei microfoni.

Dal punto di vista della connettività, le Shokz OpenDots ONE supportano la connessione multi-punto via Bluetooth e sono compatibili con dispositivi Android e iOS: per sfruttarle al meglio, è utile scaricare l’app ufficiale (chiamata Shokz). In ultimo, segnaliamo che la custodia di ricarica può essere ricaricata sia tramite cavo USB-C che in modalità wireless (con standard Qi).

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove cuffie a conduzione ossea Shokz OpenDots ONE.

Peso: 6,5 grammi (singola cuffia) e 39 grammi (custodia di ricarica)

(singola cuffia) e (custodia di ricarica) Materiali: plastica , silicone e acciaio inossidabile (cuffie), plastica e acciaio inossidabile (custodia di ricarica)

, e (cuffie), e (custodia di ricarica) Certificazione: IP54 (polvere e sudore)

(polvere e sudore) Audio: Tecnologia DirectPitch , doppio driver (tecnologia Bassphere), Dolby Audio

, (tecnologia Bassphere), Connettività: Bluetooth 5.4 Supporto alla connessione multi-punto tramite app Shokz

Autonomia: 10 ore (solo cuffie) o 40 ore (con custodia di ricarica)

(solo cuffie) o (con custodia di ricarica) Ricarica: un’ora (cuffie), due ore (custodia di ricarica via cavo), quattro ore (custodia di ricarica via wireless)

Disponibilità e prezzo delle Shokz OpenDots ONE

Le nuove Shokz OpenDots ONE sono già disponibili all’acquisto sullo store ufficiale del produttore cinese, nelle due colorazioni Grey e Black, al prezzo consigliato di 199,95 dollari. Presto saranno disponibili in Italia, anche su Amazon (dove troviamo già altre cuffie del brand).

