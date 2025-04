Per ascoltare la musica durante l’allenamento, la scelta più comoda è rappresentata dalle cuffie open-ear, una particolare soluzione di design che sta registrando un successo sempre più rilevante tra gli utenti. Un vero e proprio punto di riferimento di questa categoria di prodotti è Shokz, brand che con la sua linea OpenRun mette a disposizione degli utenti la soluzione giusta per l’ascolto. Andiamo a scoprire i dettagli delle cuffie del brand, ideali per l’allenamento, la corsa e per tutti gli utenti che intendono sfruttare le potenzialità della conduzione ossea.

Shokz OpenRun: la scelta giusta per nuove cuffie open-ear

I modelli della linea OpenRun di Shokz hanno, come sottolineato in precedenza, un design open-ear, lasciando il condotto uditivo libero durante l’ascolto grazie alla possibilità di sfruttare la tecnologia a conduzione ossea che trasmette il suono tramite vibrazioni lungo gli zigomi, bypassando il timpano. Shokz, inoltre, aggiunge la tecnologia proprietaria DirectPitch che permette di orientare il suono con maggiore precisione, vero l’orecchio interno, andando così a ridurre la dispersione sonora.

Il risultato è un’esperienza di ascolto di alta qualità, sia in termine di resa audio che di immersività. Soprattutto per chi utilizza le cuffie durante l’allenamento, come compagnia o come strumento per migliorare le prestazioni, questa soluzione può fare la differenza, offrendo un’esperienza d’uso superiore. Per il massimo delle prestazioni sono disponibili le nuove OpenRun Pro 2, arricchite dall’algoritmo DRC, per minimizzare le interferenze anche a volumi elevati, e la possibilità di sfruttare quattro modalità di equalizzazione professionale (Standard, Vocale, Bass Boost e Treble Boost).

Da segnalare anche due microfoni che consentono di sfruttare la cancellazione del rumore con l’intelligenza artificiale che permette di filtrare il 96% dei suoni ambientali. Le cuffie hanno una struttura in lega Ni-Ti e un peso ottimizzato, per risultare comode da usare in qualsiasi contesto. Le Open Run Pro 2 sono disponibili in due colorazioni, una Black e una Orange, e hanno un’autonomia di 12 ore con possibilità di sfruttare la ricarica rapida che permette di ottenere 2,5 ore di autonomia in 5 minuti di carica. C’è anche la certificazione IP55.

Ad arrichire la gamma ci sono le OpenRun, modello più accessibile ma in grado ugualmente di offrire ottime prestazioni sfruttando le tecnologie di Shokz e aggiungendo 8 ore di autonomia e la cancellazione del rumore in chiamata. Entrambi i modelli sono disponibili anche in versione Mini, per garantire maggiore aderenza e stabilità durante l’uso.Per quanto riguarda i prezzi, invece, le Open Run Pro 2 sono disponibili sul mercato con un prezzo di 199 euro mentre le Open Run costano 139 euro. I modelli in questione possono essere acquistati direttamente su Amazon.