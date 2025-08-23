Avete presente il nuovo abbonamento MyClubPass di DAZN, quello che vi permette di vedere tutte le partite della vostra squadra del cuore? Dimenticate il prezzo di listino di 29,99€, perché una nuova promozione a sorpresa sta facendo discutere proprio a inizio campionato. Una mossa che definire “incredibile” è quasi un eufemismo.

Una promozione a sorpresa per i tifosi

A pochi giorni dal lancio ufficiale del pacchetto MyClubPass al prezzo di 29,99 euro al mese, DAZN ha spiazzato tutti con un’offerta inviata via mail ad alcuni account “dormienti”, ovvero non attivi. La proposta è di quelle che non si possono rifiutare: 12 mesi di abbonamento a soli 9,99 euro al mese, con un risparmio totale dichiarato di ben 240 euro. Avete capito bene, un taglio di prezzo di oltre il 66% su un prodotto appena lanciato. Un prezzo più idoneo se pensiamo che questo pacchetto permette di guardare 1/10 delle partite del campionato.

Questo pacchetto, per chi non lo sapesse, era attesissimo da anni — non si vedeva nulla di simile da anni — e permette di seguire esclusivamente i match di un singolo club. L’offerta, però, non è per tutti e non è infinita. Secondo quanto comunicato da DAZN, la promozione è limitata ai primi 50.000 sottoscrittori e scadrà il 31 agosto. È importante anche ricordare un dettaglio non da poco: se non effettuerete la disdetta entro i termini contrattuali, il piano si rinnoverà automaticamente per altri 12 mesi, ma questa volta a prezzo pieno.

Attenzione, ribadiamo: secondo quanto riportato l’offerta non è condivisibile né cedibile ed è valida solo per nuovi ed ex clienti che hanno ricevuto l’offerta tramite email da parte di DAZN, ed è riservata ai primi 50.000 clienti che la attiveranno entro le ore 23:00 del 31 agosto 2025, salvo proroghe.

A quanto parte si tratterebbe di un test commerciale destinato a un gruppo limitato di utenti, tuttavia pare che la promo possa essere attivata da chiunque ma purtroppo non abbiamo dettagli o conferme. Aggiorneremo l’articolo in caso di novità e vi avviseremo tramite il nostro canale Telegram dedicato alle offerte Prezzi.Tech (seguiteci, è gratuito), o potete verificare di persona sul sito di DAZN se il vostro account risulta tra i “fortunati”. Nel caso siate riusciti, fatecelo sapere nei commenti.

Un test o una strategia che scontenta i clienti fedeli?

Ma quale è il prezzo di questa mossa apparentemente vantaggiosa? Una pesante insoddisfazione da parte di chi ha già agito.

Immaginate la reazione di chi ha appena sottoscritto lo stesso pacchetto a prezzo pieno, ovvero al triplo. O, ancora peggio, pensiamo a tutti gli abbonati che hanno rinnovato il pacchetto “Full” — magari spendendo 360 euro all’anno — principalmente per non perdersi neanche una partita della propria squadra. La percezione di aver preso una “fregatura”, purtroppo, è forte e chiara.

Ci troviamo di fronte a quella che potremmo definire una discriminazione di prezzo, o guardandolo da un altra prospettiva una fidelizzazione al contrario: i clienti attivi e fedeli vengono penalizzati, mentre a quelli nuovi o inattivi vengono “premiati”. Pratica che viene fatta da tutti, soprattutto online, in genere però meno platealmente come in questo caso.

*Immagine di copertina generata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale