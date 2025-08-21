Da quando Nothing ha presentato le sue prime cuffie over-ear, le Nothing Headphone (1), molti attendevano l’occasione giusta per acquistarle. Quel momento è arrivato. Grazie a un’offerta su Amazon, il prezzo scende a 249€, rendendo questo modello, noto per il suo design distintivo e la qualità audio curata da KEF, un’opzione ancora più interessante nel panorama delle cuffie a cancellazione di rumore. Un’opportunità da valutare per chi cerca un prodotto che unisca estetica, funzionalità e un suono di alto livello senza raggiungere le cifre dei top di gamma più blasonati. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che le rendono uniche e i termini di questa promozione.

Nothing Headphone (1): design iconico e suono firmato KEF

Le Nothing Headphone (1) si distinguono immediatamente per la loro estetica trasparente, un marchio di fabbrica che unisce minimalismo e complessità tecnica. La costruzione impiega materiali di qualità come l’alluminio lavorato CNC e plastiche resistenti, offrendo una sensazione di solidità e comfort al tempo stesso, nonostante un peso di 329 grammi ben distribuito. Un punto di forza inaspettato è il ritorno ai controlli fisici: una ghiera per il volume, una leva per la navigazione tra le tracce e un pulsante multifunzione personalizzabile. Una scelta controcorrente che garantisce precisione e un feedback tattile immediato, eliminando le imprecisioni dei comandi touch.

Il cuore del progetto è la collaborazione con KEF, che ha curato il tuning dei driver da 40 mm. Il risultato è un suono equilibrato, con bassi presenti ma mai invadenti, medie frequenze dettagliate e voci cristalline. La resa sonora è analitica e tridimensionale, capace di competere con modelli ben più costosi. Ecco le specifiche principali:

Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) : Adattiva fino a 42 dB , efficace e dinamica, ottimizzata per non alterare la qualità musicale.

: Adattiva fino a , efficace e dinamica, ottimizzata per non alterare la qualità musicale. Autonomia : Fino a 80 ore con ANC disattivato e fino a 35 ore con ANC attivo, valori eccellenti per la categoria.

: Fino a con ANC disattivato e fino a con ANC attivo, valori eccellenti per la categoria. Audio ad Alta Risoluzione : Supporto ai codec LDAC , certificazione Hi-Res Audio e connettività via USB-C o jack da 3,5 mm per un ascolto lossless.

: Supporto ai codec , certificazione e connettività via USB-C o jack da 3,5 mm per un ascolto lossless. Connettività : Bluetooth 5.3 con connessione simultanea a due dispositivi.

: con connessione simultanea a due dispositivi. Funzioni Aggiuntive: Spatial Audio con head tracking, resistenza a polvere e schizzi IP52 e un’app completa per la personalizzazione dell’equalizzatore.

Per ulteriori dettagli: Recensione Nothing Headphone (1)

L’offerta su Amazon nel dettaglio

L’opportunità di acquisto diventa particolarmente concreta grazie alla promozione attualmente attiva su Amazon. Il prezzo di listino delle Nothing Headphone (1), fissato a 299€, scende al prezzo scontato di 249€. Questo si traduce in un risparmio netto di 50€, corrispondente a uno sconto di circa il 17% sul prezzo originale. Si tratta di un calo significativo che le posiziona in una fascia di prezzo estremamente competitiva, rendendole un vero affare per la qualità costruttiva e sonora offerta. L’offerta è disponibile per la colorazione Bianco e include tutti i vantaggi della logistica Amazon, con spedizione rapida per gli utenti Prime. Come spesso accade con queste promozioni, la durata e la disponibilità delle scorte potrebbero essere limitate.

