HUAWEI WATCH FIT 4 Pro si presenta come una proposta decisamente interessante nel panorama degli smartwatch premium, soprattutto considerando il bundle attuale su Amazon che include anche le FreeBuds SE 2 a soli 249€ invece di 328€. Questo pacchetto completo di tecnologia indossabile Huawei scende così del 24%, offrendo un risparmio di ben 79€ su due dispositivi che singolarmente costerebbero molto di più. L’occasione diventa ancora più allettante grazie ai 30 mesi di garanzia inclusi, un periodo di copertura superiore agli standard del mercato. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo smartwatch così competitivo e perché il bundle rappresenta un affare da non perdere.

Huawei Watch Fit 4 Pro: design premium e tecnologie all’avanguardia

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro si distingue immediatamente per la sua costruzione premium che combina un display AMOLED da 1.82 pollici protetto da vetro zaffiro con una lunetta in lega di titanio. Questa scelta di materiali garantisce non solo un aspetto elegante, ma anche una resistenza superiore ai graffi e agli urti quotidiani. Il design ultra-sottile, con dimensioni di 44.5 × 40.0 × 9.3 mm e un peso di soli 30.4 grammi (senza cinturino), lo rende confortevole da indossare tutto il giorno.

Dal punto di vista delle funzionalità health e fitness, il dispositivo integra un tracker fitness completo e un’app ECG per il monitoraggio cardiaco avanzato. Il GPS integrato assicura un tracking preciso delle attività outdoor, mentre la resistenza 5 ATM e certificazione IP6X permettono l’utilizzo durante nuoto e attività acquatiche. L’autonomia è uno dei punti di forza principali: fino a 10 giorni di utilizzo con una singola ricarica, ideale per chi non vuole preoccuparsi della batteria durante viaggi o lunghe sessioni di allenamento.

Le FreeBuds SE 2 incluse nel bundle completano l’esperienza con un peso di soli 3.8 grammi per auricolare e un’autonomia straordinaria di 9 ore per gli auricolari e 40 ore totali con la custodia. La ricarica rapida di 10 minuti per 3 ore di riproduzione le rende perfette per l’uso quotidiano.

Offerta Bundle: due dispositivi al prezzo di uno

L’offerta attuale su Amazon propone il bundle HUAWEI WATCH FIT 4 Pro + FreeBuds SE 2 a 249€ invece del prezzo originale di 328€, garantendo un risparmio del 24% pari a 79€. Considerando che il solo smartwatch ha un valore commerciale superiore ai 200€ e le FreeBuds SE 2 si posizionano nella fascia medio-alta del mercato auricolari wireless, questo pacchetto rappresenta un’opportunità eccezionale per chi desidera entrare nell’ecosistema Huawei wearable.

La compatibilità è garantita con dispositivi Android 8.0 o successivi e iOS 13.0 o successivi, mentre i 30 mesi di garanzia superano gli standard del settore offrendo tranquillità a lungo termine. L’offerta include la spedizione gratuita tramite Amazon e la possibilità di reso entro 30 giorni. La disponibilità è immediata con consegna rapida, ma trattandosi di una promozione limitata nel tempo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

