Trovare un robot aspirapolvere che unisca una potente aspirazione, una stazione di svuotamento automatico e una navigazione intelligente a un prezzo inferiore ai 300 € è un’impresa complessa. Roborock Q8 Max+ rompe questa regola con un’offerta a tempo che lo posiziona come un vero e proprio best-buy. Questo dispositivo Roborock, normalmente venduto a un prezzo ben più alto, diventa accessibile grazie a uno sconto del 35% su Amazon, portando la pulizia autonoma e di alto livello a una nuova fascia di prezzo. L’occasione è di quelle da non lasciarsi sfuggire, specialmente per chi desidera un aiuto concreto e tecnologicamente avanzato nella gestione quotidiana della casa. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

Roborock Q8 Max+: potenza e intelligenza per una pulizia autonoma

Il Roborock Q8 Max+ si distingue per un pacchetto di specifiche tecniche di fascia alta. Il cuore del sistema di pulizia è la sua impressionante potenza di aspirazione HyperForce da 5500 Pa, capace di rimuovere con efficacia sporco, polvere e peli di animali da qualsiasi superficie, inclusi i tappeti più difficili. A supporto interviene l’innovativa spazzola DuoRoller, composta da due rulli in gomma che lavorano in sinergia per massimizzare la raccolta dello sporco e, soprattutto, ridurre drasticamente l’aggrovigliamento di peli e capelli, un vantaggio non da poco per chi ha animali domestici.

La vera autonomia è garantita dalla stazione di svuotamento automatico, dotata di un sacchetto per la polvere da 2,5 litri che permette fino a 7 settimane di pulizia senza alcun intervento manuale. La navigazione è affidata al sistema LiDAR PreciSense, che crea mappe 3D dettagliate e accurate della casa, ottimizzando i percorsi e garantendo una copertura completa. Il robot è inoltre in grado di aspirare e lavare i pavimenti simultaneamente, con un flusso d’acqua regolabile su 30 livelli per adattarsi a ogni tipo di pavimento.

Tra le sue principali caratteristiche troviamo:

Potenza di aspirazione: 5500 Pa

5500 Pa Spazzola: DuoRoller anti-groviglio

DuoRoller anti-groviglio Navigazione: LiDAR PreciSense con mappatura 3D

LiDAR PreciSense con mappatura 3D Funzionalità: Aspira e lava contemporaneamente

Aspira e lava contemporaneamente Autonomia: Stazione di svuotamento automatico (fino a 7 settimane)

Stazione di svuotamento automatico (fino a 7 settimane) Software: Sistema di aggiramento ostacoli e app completa per la gestione

Dettagli dell’offerta a tempo su Amazon

Questa promozione rende il Roborock Q8 Max+ un’opportunità estremamente conveniente. Il dispositivo è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo che rappresenta il suo minimo storico recente. L’offerta è a tempo, quindi la disponibilità potrebbe essere limitata sia nelle scorte che nella durata.

Il prezzo di listino più basso degli ultimi 30 giorni era di 459,99 €, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 299,99 €. Questo si traduce in un risparmio netto di ben 160 €, corrispondente a uno sconto del 35%. Il prodotto è venduto da Roborock Official EU e spedito da Amazon, garantendo così una consegna rapida e affidabile, specialmente per gli utenti Prime. L’offerta riguarda la colorazione bianca del prodotto.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.