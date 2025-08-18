Chi dice che per avere un robot aspirapolvere di alta gamma bisogna spendere una fortuna? ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI rompe questa regola con un’offerta imperdibile su Amazon. Grazie a un continuo calo di prezzo, questo dispositivo di punta è ora disponibile a un costo che lo rende accessibile a molti, senza compromettere la qualità. Vediamo come questo robot può trasformare la vostra routine di pulizia.

Specifiche tecniche e caratteristiche del DEEBOT X8 PRO OMNI

Il DEEBOT X8 PRO OMNI è un concentrato di tecnologia avanzata pensato per semplificare la pulizia domestica. Con una potenza di aspirazione di 18.000 Pa, questo robot è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato da qualsiasi superficie, inclusi tappeti e pavimenti duri. La tecnologia di lavaggio OZMO ROLLER assicura una pulizia uniforme e senza aloni, grazie a un rullo che esegue 200 giri al minuto e 16 ugelli che distribuiscono acqua pulita.

Spazzola ZeroTangle 2.0 : evita l’accumulo di peli e capelli.

: evita l’accumulo di peli e capelli. Stazione OMNI 12 in 1 : gestisce automaticamente il riempimento dell’acqua, la pulizia e l’asciugatura del panno.

: gestisce automaticamente il riempimento dell’acqua, la pulizia e l’asciugatura del panno. Navigazione intelligente YIKO-GPT : utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per una mappatura precisa e una navigazione efficiente.

: utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per una mappatura precisa e una navigazione efficiente. Pulizia con acqua calda: regolabile tra 40°C e 75°C, ideale per eliminare batteri e virus.

Queste caratteristiche rendono il DEEBOT X8 PRO OMNI un alleato insostituibile per chi cerca un ambiente domestico sempre pulito e igienizzato.

Per ulteriori dettagli: Recensione ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI

Dettagli dell’offerta imperdibile su Amazon

Non perdete l’occasione di acquistare il DEEBOT X8 PRO OMNI a un prezzo mai visto prima. Il prezzo di listino è di 1.299,00 €, ma grazie a uno sconto del 44%, è ora disponibile a soli 728,79 € su Amazon. Questo rappresenta un risparmio di oltre 570 €, rendendo l’offerta particolarmente allettante per chi desidera un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile.

Prezzo originale : 1.299,00 €

: 1.299,00 € Prezzo scontato : 728,79 €

: 728,79 € Percentuale di sconto : 44%

: 44% Disponibilità : immediata con consegna gratuita

: immediata con consegna gratuita Vantaggi aggiuntivi: resi gratuiti e possibilità di estensione di garanzia

L’offerta è limitata nel tempo e nelle quantità disponibili, quindi non lasciatevela sfuggire.

Per rimanere aggiornati sulle migliori offerte tecnologiche, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per le offerte e ErroriBomba per errori di prezzo e sconti incredibili.