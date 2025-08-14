Antigravity, il brand di droni a 360° che punta a rivoluzionare il settore nato recentemente da un progetto incubato da Insta360 in collaborazione con partner esterni, ha appena annunciato il primo prodotto della sua storia, ovvero Antigravity A1.

Si tratta del primo drone al mondo dotato del supporto alle riprese a 360° con risoluzione 8K e ideato per combinare un’esperienza di volo immersiva con controlli intuitivi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Antigravity A1: è ufficiale il primo drone 8K 360° al mondo

Come anticipato in apertura, Antigravity A1 è il primo prodotto del marchio e giunge ad appena 2 settimane dalla sua nascita, resa possibile dalla collaborazione tra Insta360 e partner selezionati. Prima di entrare più nel dettaglio, riportiamo le parole di BC Nie, capo della divisione Marketing di Antigravity:

“Non volevamo semplicemente costruire un altro drone. Volevamo creare un modo completamente nuovo di volare. A1 è il primo passo per reinventare il volo come qualcosa che chiunque può vivere — sicuro, intuitivo, espressivo e infinitamente creativo.”

Scaviamo un po’ più a fondo

Al cuore di questo drone c’è un sistema a doppia lente che abilita le riprese a 360 gradi, con obiettivi montati sulla parte superiore e inferiore della fusoliera del drone, in modo da eliminare i punti ciechi. Inoltre, grazie a una tecnologia avanzata di stiching, il drone risulta “invisibile” sia nella visuale fornita in anteprima sul visore che nelle riprese effettive.

Antigravity A1 è pensato per offrire un livello di immersione senza precedenti, combinando le capacità del drone con quelle di un visore, chiamato Vision, e di un controller, chiamato Grip: i tre dispositivi lavorano all’unisono per migliorare l’esperienza generale in volo e liberare la creatività.

Il drone integra la tecnologia proprietaria FreeMotion che, unita al tracciamento reattivo della testa, consente agli utenti di guardare in qualsiasi direzione (anche quella opposta alla direzione del drone stesso) mentre pilotano Antigravity A1 con gesti intuitivi della mano. Tutte le riprese possono poi essere riguardate con esperienza immersiva.

Il sistema a doppia lente integrato nel drone è realizzato sfruttando tutto il know-how della serie X di Insta360: in sostanza, il dispositivo unisce le capacità di ripresa in volo di un drone con l’immersività delle riprese a 360° e la risoluzione 8K delle action cam della “casa madre”.

Gli utenti possono quindi godere delle riprese da ogni angolazione di uno scenario, scegliendo la giusta prospettiva in post-produzione senza rischiare di perdere nemmeno un dettaglio. Il fatto di potere contare su riprese a tutto campo, abilita poi nuove possibilità per l’editing, anche in stile cinematografico, senza rinunciare alla qualità.

Antigravity A1 è compatto e pesa 249 grammi, rispettando i requisiti normativi della maggior parte dei Paesi, configurandosi come dispositivo perfetto per i creatori di contenuti, ma anche per gli utenti comuni e per i piloti alle prime armi.

Un altro punto di forza di questo drone vuole essere la semplicità d’uso e in tal senso interviene il Grip Controller che permette di pilotare tramite movimenti della mano, senza che siano presenti leve o comandi più complessi. Completa il pacchetto il visore Vision che consente di esplorare in tempo reale l’ambiente circostante e godere dell’anteprima a 360° di ciò che “vede” il drone stesso.

L’ultimo aspetto è quello legato alla sicurezza: A1 è dotato di un “sistema di rilevamento del carico” che impedisce modifiche non autorizzate o impieghi impropri del drone, garantendo così la sicurezza sia del pilota che di ciò che lo circonda.

Caratteristiche principali di Antigravity A1

Queste sono le caratteristiche tecniche principali del nuovo drone Antigravity A1:

Riprese immersive a 360° in 8K, grazie alla doppia lente (superiore e inferiore).

Design compatto e ultraleggero (249 g), per volare senza licenza nella maggior parte di Paesi e regioni.

Effetto “drone invisibile” garantito da un avanzato sistema di stitching delle immagini.

Controlli intuitivi: basta indicare la direzione con il Grip Controller e il drone la segue.

Visione dal vivo a 360° e tracciamento della testa in tempo reale tramite visore Vision.

Reframing ed editing post volo semplici e veloci, per non perdere mai lo scatto perfetto.

Massima sicurezza con ritorno automatico alla base e sistema di rilevamento del carico per evitare usi impropri.

Render stampa ufficiali di Antigravity A1

Di seguito riportiamo tre gallerie d’immagini dedicate rispettivamente al drone Antigravity A1, al controller e al visore.

Drone Antigravity A1

Controller “Grip”

Visore “Vision”

Disponibilità e prezzo di Antigravity A1

Tramite il comunicato stampa dedicato, scopriamo che Antigravity A1 sarà disponibile a gennaio 2026 ma non ci vengono forniti dettagli sui vari pack comprensivi di drone e accessori o sulla disponibilità e sul prezzo regione per regione.

Antigravity fa sapere, inoltre, di avere aperto le candidature per un progetto di co-creazione al quale sono invitati i creatori di contenuti di tutto il mondo per plasmare i futuri prodotti del brand: i partecipanti selezionati riceveranno il drone in pre-produzione per testarlo e condividere le proprie idee; le migliori verranno integrate nella versione definitiva del prodotto.

Maggiori informazioni sul drone e sul progetto di co-creazione di cui abbiamo appena parlato, potete visitare il sito ufficiale di Antigravity.